Vuit projectes educatius són guardonats amb els X Premis IMET d'Educació a Tarragona

Corresponen a la Llar d'Infants Municipal de Sant Salvador, l'Escola Cèsar August, l'Escola El Miracle i el Col·legi d'Educació Especial Sant Rafael

Actualitzada 03/12/2021 a les 06:57

La Llar d'Infants Municipal de Sant Salvador, l'Escola Cèsar August, l'Escola El Miracle i el Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael van ser els guanyadors dels X Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana. Uns premis dotats amb 1.200 euros que tenen la voluntat de reconèixer i donar a conèixer els projectes i experiències educatives que desenvolupen els centres escolars com a comunitat educativa integrada per professorat, alumnat, mares i pares i personal no docent, així com les que incorporen el concepte Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora.

El lliurament dels premis, que també va atorgar els Accèssits Anna Mula Vicient dotats amb 600 euros, i que va tenir lloc ahir a la tarda al Teatre Tarragona, va comptar amb la presidència de l'alcalde, Pau Ricomà, i amb l'assistència del conseller d'Educació de l'Ajuntament, Manel Castaño, i de Javier Sancho, director del Complex Industrial Repsol a Tarragona, a més d'una representació del Consell Municipal d'infants i de les Associacions de Famílies d'Alumnat. A més, tots els centres participants van rebre un ajut de 300 euros per tal de recuperar el cost dels materials utilitzats.

Els premis distingien quatre categories: Educació Infantil de primer cicle, Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Especial. Aquests volen promoure les activitats educatives i socioeducatives dels centres escolars de Tarragona, amb l'objectiu de cooperar en la millora de la cohesió social, la convivència, la preservació i sostenibilitat del medi ambient, el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació, la difusió de la llengua catalana, la cultura i les arts i el coneixement del patrimoni històric de la ciutat. Actuacions que, a més del seu valor específic, poden ser font d'inspiració i de reflexió per a altres centres, educadors i equips docents.

Vuit experiències guardonades

En la categoria d'Educació infantil de primer cicle –dels 0 als 3 anys– l'experiència L'estança màgica de la llum de la Llar d'Infants Municipal de Sant Salvador es va emportar el premi Josep Vives Ciurana, mentre que l'accèssit el va aconseguir la Llar d'Infants Municipal de Sant Pere i Sant Pau amb El massatge i la música, eines de comunicació amb els més petits.

En la categoria d'Educació Infantil de segon cicle –dels 3 als 6 anys– el premi va ser per a l'experiència Un kuais tarragoní, de l'Escola Cèsar August, i l'accèssit va anar a parar al projecte Els Nius, de l'Escola l'Arrabassada.

Per la seva banda, en la categoria dedicada a l'Educació Primària –de 6 a 12 anys– es va premiar l'experiència Lligams de l'Escola El Miracle, i es van atorgar dos accèssits: l'accèssit Anna Mula Vicient a l'experiència Acaronem el món, de l'Escola Pau Delclòs; i un accèssit al projecte El menú del menjador, de l'Escola l'Arrabassada.

Pel que fa a la categoria d'Educació Especial, en aquesta edició l'experiència guanyadora va ser Cuinem amb pictos, del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael.

En el mateix acte, es van atorgar diplomes als centres participants: 12 llars d'infants, 22 centres d'Educació Infantil i Primària i quatre centres d'Educació Especial, i també al Consell Municipal d'Infants, a representants de les Associacions de Famílies d'Alumnat i a l'Escola Municipal de Música de Tarragona.