Tarragona estrena un 'Sirvent Gurmet'

La Casa Sirvent 1860 obrirà, el pròxim 7 de desembre, una botiga especialitzada al centre de la ciutat

Actualitzada 02/12/2021 a les 21:59

La setmana que ve obrirà les portes a Tarragona un nou establiment. Es tracta de la botiga Sirvent Gurmet, que estarà situada en una de les cantonades més boniques de la ciutat, al número 2 de la plaça Corsini (al local que havia ocupat la cèlebre botiga El Negrito i la Negrita). Al darrere del projecte hi ha la família Sirvent, una nissaga que es remunta al 1860 i, per tant, amb una dilatada experiència en el món del dolç artesà tradicional.

En aquest nou establiment, els fidels dels productes Sirvent hi podran trobar tota mena de dolços, des dels seus famosos torrons fins a les nous de macadàmia, els fruits secs garapinyats, els bombons o les populars Galetes Maginet, un producte del qual la família Sirvent en té l'exclusivitat de la marca, així com un extens assortit de productes delicatessen.

Tot plegat, de la mà del pastisser Vicente Ramos, professional amb molts anys d'experiència en el sector i bon coneixedor dels gustos dels tarragonins, ja que havia estat el pastisser del també famós establiment Leman Genève. Ramos es va incorporar a la família Sirvent fa més d'una dècada, aportant el seu mestratge a l'elaboració tradicional.

Sirvent Casa fundada el 1860 té en l'actualitat set establiments a la ciutat, entre els quals destaca per la seva antiguitat i singularitat el del carrer de Portalet, ja que és dels pocs que queden ubicats a dins del portal d'un habitatge. Aquest se suma als dos establiments Sirvent de la Rambla Vella, el de la plaça de la Font, el de la Rambla Nova, el Serrallo i el carrer Canyelles, plenament consolidats a la ciutat gràcies a la qualitat dels seus productes, especialment els relacionats amb la tradició nadalenca, i que abasten més de vuitanta varietats diferents entre torrons, polvorons, massapans o neules. Tots aquests productes es podran trobar també al nou Sirvent Gurmet, on a més oferiran cistelles i pacs pensats especialment per regalar aquestes festes.

La inauguració de la nova botiga es farà dimarts que ve, 7 de desembre, i comptarà amb un convidat especial: el capgròs Maginet, símbol el dolç tarragoní per excel·lència.