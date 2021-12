Tarragona acull aquest diumenge la primera Imperial Tarraco Trail

La cursa d'Alliberadrenalina recorre paratges naturals i monumentals de Tarragona i compta amb el suport del Patronat d'Esports i l'Ajuntament

Actualitzada 03/12/2021 a les 17:04

Aquest diumenge dia 5 de desembre arriba la primera edició de la Imperial Tarraco Trail amb cinc disciplines i sis opcions de diferents de participar-hi, des de la més assequibles CaminadaTGN i NòrdicaTGN, d'11 km, fins a la UltraTrail, de 65 km i 1.500 m de desnivell.La cursa està organitzada per Alliberadrenalina, que preveu una participació de prop de 500 corredors, i compta amb el suport del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET), l'Ajuntament de Tarragona i la Federació Catalana d'Atletisme.Les diferents modalitats presenten uns recorreguts molt entretinguts i atractius, que faran descobrir als participants grans monuments de la Tàrraco romana com són l'Amfiteatre, la capçalera del Circ, la cantera del Mèdol o el Pont del Diable, creuar platges de la Costa Daurada, volar pels camins i senders de les comarques tarragonines i arribar a la meta creuant la plaça de la Font, on en època romana s'hi trobava l'arena del circ per on corrien les quàdrigues.Les cinc disciplines seran la CaminadaTGN i la NòrdicaTGN (11 km), el TrailTGN (14 km), la MitjaTrailTGN (24 km), la MaratóTrailTGN (41 km) i la UltraTrailTGN (65 km).Totes les sortides i arribades de la Imperial Tarraco Trail es faran a la plaça de la Font. Cal destacar a més que la NòrdicaTGN servirà de cloenda del Circuit Català de Marxes Nòrdiques de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la UltraTrailTGN serà el Campionat de Catalunya Absolut de Llarga Distància de la Federació Catalana d'Atletisme.