Les empreses de patinets elèctrics de Tarragona deixen en mans dels usuaris dur el seu propi casc

A pocs dies de l'entrada de l'obligatorietat de dur casc, les empreses presenten diferents estratègies per a incentivar el seu ús

Actualitzada 02/12/2021 a les 20:51

Les empreses de patinets elèctrics de lloguer deixaran en mans dels usuaris la responsabilitat de dur el seu propi casc de seguretat. Les quatre empreses encarregades dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) han pres aquesta decisió després d'haver valorat diverses possibilitats davant aquest nou escenari en la normativa de seguretat de la ciutat. El plenari de l'Ajuntament de Tarragona va aprovar la nova Ordenança general de convivència i ús dels espais públics de la ciutat el passat 2 d'octubre, una nova normativa que busca oferir més seguretat a l'usuari. Després que aquesta es publiqués el mes de novembre, entrarà en vigor el pròxim diumenge, sempre que no hi hagués cap al·legació, fet que allargaria el procés. Malgrat això, les empreses ja tenen presa la decisió, i és que cada usuari haurà de dur el seu propi casc per a fer un ús sota la legalitat dels vehicles.

D'aquesta manera, les empreses han buscat alternatives per tal d'incentivar que els usuaris portin el seu casc a sobre en cas de voler fer ús dels patinets. De les quatre empreses que operen a Tarragona, totes coincideixen a dipositar la decisió de dur el casc sobre l'usuari, ja que no compten amb la tecnologia per a poder subministrar el casc de manera que no els robin. És el cas, per exemple, de l'empresa Reby, la qual té un projecte de capses on guardar cascos, però el qual, en la prova pilot de Barcelona, no va funcionar com esperaven. «A Barcelona, els usuaris s'emportaven el casc cap a casa i no tenim cap indici que a Tarragona ens trobem amb una situació diferent», assegurava la cofundadora de Reby, Cristina Castillo, en declaracions al Diari Més. El que sí que faran serà buscar mesures per a incentivar que els usuaris s'acostumin a dur el casc a sobre, «i més ara que comptem amb cascos plegables», apuntava la cofundadora. En el cas de Reby, «es retornarà un euro del viatge a l'usuari si envia una fotografia amb el casc posat a l'aplicació, al mateix moment que envia la foto de confirmació del viatge», explicava Castillo.

En la mateixa línia segueixen les altres companyies, com ara Spin, la qual aposta per informar a través de la seva pròpia aplicació sobre les noves «normes de circulació i, en general, de comportament per a una convivència pacífica entre vianants, VMP i vehicles de combustió», declaraven fonts de l'empresa. El mateix mètode seguirà Lime, facilitant tota la informació necessària a l'usuari.

Un altre dels exemples que se seguiran és per part de la quarta companyia, Bird. Aquesta va anunciar que, per a facilitar que els usuaris poguessin disposar d'un casc, durien a terme una jornada de repartiment d'aquest element de seguretat de forma gratuïta. Malgrat la bona notícia, fonts de l'empresa asseguraven que encara no tenen data fixada per aquest esdeveniment.

Esperen una baixada d'usuaris

Amb tot això, el que temen les companyies ara és una davallada d'usuaris en els seus patinets. «Malauradament, és de preveure una disminució dels usuaris per la imposició d'aquesta mesura, ja que es dificulta l'ús d'aquest tipus de transport», assegurava Lime.

Les empreses ja van fer patent la seva disconformitat quan el plenari va aprovar aquesta nova norma el passat mes d'octubre. Segons les companyies, no és la manera més adient de millorar la seguretat als usuaris, sinó que s'hauria d'apostar per la millora de carrers «on es prioritzin a les persones» i ampliació de carrils bici, complementades amb una educació des de ben petits.