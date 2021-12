El detingut portava més de dos anys consumint continguts gihadistes, alguns per cometre accions terroristes i altres on es visualitzaven execucions dirigides per DAESH

Actualitzada 03/12/2021 a les 15:24

Agents de la Policia Nacional han detingut un individu a la província de Tarragona, per la seva presumpta participació en els delictes d'acte adoctrinament i adoctrinament actiu.L'operació, realitzada dimecres passat, ha estat desenvolupada per la Comissaria General d'Informació (CGI), i les Brigades Provincials d'Informació de Barcelona, Tarragona i Santa Cruz de Tenerife, sota la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional i la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número Dos.La recerca va començar a conseqüència d'una operació realitzada el 20 de maig de 2020, en la qual la Policia Nacional va posar a disposició judicial dues persones en la localitat de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), tots dos condemnats recentment per adoctrinament terrorista.Resultat d'aquesta operació, es va detectar un ciutadà d'origen magrebí i resident a Tarragona, que seguia les mateixes directrius d'actuació que els arrestats, orientades a la captació de nous adeptes per a l'organització terrorista DAESH.L'ara detingut tenia escasses relacions personals en el pla físic, i dedicava gran part del seu temps al consum de continguts gihadistes, des dels idonis per a cometre accions terroristes, fins uns altres d'extrema cruesa on es visualitzaven execucions dirigides per DAESH.En el transcurs de la recerca es va detectar com el detingut professava una intensa activitat progihadista, entre la qual s'incloïa no sols un consum continuat de material terrorista sinó també el contacte freqüent amb membres de grups terroristes a Orient Mitjà. A més, els agents van constatar les relacions virtuals que exercia, amb l'objectiu de captar i adoctrinar nous adeptes, posant a la seva disposició tot tipus de continguts gihadistes.Aquesta operació ha comptat amb la col·laboració del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) del Marroc i els Mossos d'Esquadra.En el matí d'aquest divendres, s'ha posat el detingut a la disposició del titular del Jutjat Central d'Instrucció número Dos decretant aquest el seu ingrés a la presó.