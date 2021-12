La CGT denuncia la «manca de personal crítica i crònica» de l'Hospital Joan XXIII

El sindicat indica que aquest fet s'ha agreujat per la pandèmia i que «la ràtio d'infermeres ha disminuït, portant fins a tres malalts d'UCI cada una»

Actualitzada 03/12/2021 a les 09:15

La CGT ha denunciat que l'hospital Joan XXIII de Tarragona «pateix des de fa temps una manca de personal crítica i crònica». El sindicat indica que aquest fet s'ha agreujat per la pandèmia i que afecta els pacients ingressats a UCI i que «la ràtio d'infermeres ha disminuït, portant fins a tres malalts d'UCI cada una, quan les recomanacions del Ministeri de Sanitat és d'un o dos pacients com a màxim».El sindicat també denuncia que el personal de l'hospital ha de fer jornades de fins a 14 hores seguides, que poden arribar a nou dies seguits, o de quatre i cinc nits seguides, i fins i tot, sortir de treballar de tarda i treballar la mateixa nit, és a dir, 17 hores seguides, sense descans. Aixó implica que sigui impossible conciliar la vida laboral i familiar, explica la CGT en un comunicat. Aquesta falta de personal també implica que el personal estigui «sense vacances a contractes menors de sis mesos» i que fins i tot s'han denegat dies personals per defunció dels pares.CGT explica també que «es contracta personal sense informar ja no del servei en què treballaran, sense informar del torn de treball que faran amb penalització en cas de rebutjar un contracte».Per aquest motiu molts treballadors han marxat de l'hospital cap a altres centres o països amb millors condicions laborals.Per aquest motiu CGT ha transmès en un comunicat «la perillositat que implica l'augment de ràtio del personal sanitari amb el consegüent augment de càrregues de treball i el cansament i desgast del personal que ha de cuidar dels nostres malalts», ha finalitzat.