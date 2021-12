L'Ajuntament de Tarragona s'inclina per salvar tota la graderia de l'Amfiteatre romà

El regidor Hermán Pinedo creu que a l'estiu es disposarà d'un pla director que detalli tots els treballs que s'han de dur a terme

El regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, ha indicat que la primera opció de l'Ajuntament consisteix a no enderrocar les graderies afegides a l'Amfiteatre romà, tot i que la setmana passada van treure a licitació la redacció d'un estudi que contemplés totes les modalitats d'actuació en el monument, inclosa la retirada d'aquest element que es va construir als anys setanta i que actualment presenta greus problemes d'estabilitat, fins al punt que està apuntalat amb una bastida i s'hi ha prohibit l'accés al públic per evitar accidents.

Pinedo ha dit que, ara com ara, considera que la possibilitat de salvar la graderia «és del 99%. Amb tot, hem deixat un 1% obert a l'enderroc, perquè no sabem el que ens diran els tècnics que han de redactar l'informe». El consistori paga 3.000 euros mensuals per la bastida que hi ha al darrere de la graderia, i considera que aquesta és una despesa que s'ha d'acabar com més aviat millor. L'Amfiteatre va tancar l'any 2018, i recentment s'hi autoriza l'accés a l'arena central, però no a les graderies. Un cop l'informe estigui enllestit, s'haurà de fer el Pla Director de l'Amfiteatre, que inclourà la totalitat de les actuacions que es proposin al conjunt del monument. Pinedo espera comptar amb aquest nou document «abans de l'estiu», per implementar-lo tot seguit.

Redreçar la situació

El responsable municipal es queixa que «Tarragona no s'ha cuidat gaire bé en els últims 20 anys i ara ens toca a nosaltres, a mi i a qui vingui després, redreçar la situació. Fins i tot la pròpia àrea municipal de Patrimoni s'ha anat buidant, en els darrers anys, de personal i de recursos, i tot això ho hem de revertir».

Els treballs al voltant de l'Amfiteatre es duen en paral·lel amb la rehabilitació de les façanes del pretori romà. L'estiu passat hi va haver un petit desprendiment a l'exterior de l'edifici encarat al carrer Sant Hermenegild, i l'Ajuntament va demanar una subvenció a la Generalitat per treballar-hi tot seguit. L'administració catalana ha concedit 200.000 euros, i amb aquests recursos es preveu que la intervenció comenci el gener de 2022.

D'altra banda, l'administració de l'Estat aportarà 3 milions d'euros per al projecte de rehabilitació del fòrum de la colònia. D'aquesta quantitat, que es distribuirà en quatre anualitats, s'emprarà tot seguit mig milió d'euros per a la rehabilitació i millora de l'accessibilitat al monument.

Pinedo ha citat aquests dos exemples com a mostra «de les bones relacions entre l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern de l'Estat».

Pinedo, però, preferiria que es creés un organisme únic, amb representació de tots els implicats, per gestionar el patrimoni de la ciutat. «Però això no és possible, perquè la llei ho va prohibir fa anys». Ell regidor es referia a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, (RSAL), de 2013, impulsada pel PP, que fa impossibles els consorcis entre departaments de l'Estat, de comunitats autònomes i de municipis. En aquells moments de crisi econòmica es volia, per sobre de tot, evitar l'augment de la despesa pública, però no es van tenir en compte circumstàncies com les que afecten Tarragona, ja que les competències sobre el patrimoni estan repartides entre totes aquestes instàncies, i sembla necessària una actuació conjunta permanent, més enllà de les bones o males relacions que puguin tenir els diversos governs al llarg del temps.

En qualsevol cas, el regidor ha remarcat que «no perilla la declaració de Patrimoni Mundial que vam rebre. En aquest punt no hi ha cap perill, però necessitem un compromís de ciutat per garantir que la dinàmica en què estem immersos tingui una continuïtat».

Pinedo insisteix que les actuacions presents se centren «en la recuperació i museïtzació de tots els monuments«.