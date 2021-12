El projecte de La Parcquinta de Tecletes arriba a la seva fi

El proper diumenge està programat l'espectacle 'Absurditties' dels pallassos Mortelo&Manzani i la presència del nanos Tecla i Maginet del Club Maginet

El projecte de La Parcquinta, en les seves dues edicions aquest 2021, primavera i tardor, ha reconquerit, juntament amb la caravana de Tecletes, el Parc de la Ciutat pel gaudi de les famílies de la ciutat de Tarragona i barris. El proper diumenge dia 5 de desembre s'acaba l'edició de tardor amb l'espectacle «Absurditties» amb els pallassos Mortelo&Manzani, a les 12h del migdia, i la presència del nanos Tecla i Maginet del Club Maginet al Parc de la Ciutat. L'esdeveniment acabarà el matí amb un acte simbòlic en què els nens i nenes de Tecletes donaran el relleu del projecte a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i Centres Cívics.Al llarg d'aquestes dues edicions, la Paquita, la caravana de Tecletes, ha desplegat al bell mig del parc diverses propostes de joc lliure, música, dansa, contes i tallers entre moltes altres opcions educatives organitzades conjuntament amb associacions mediambientals, socials i culturals de la nostra ciutat. Tots els divendres al matí s'han destinat a famílies que es troben en la primera infància i que es reunien per fer tribu a l'Espai Nadó de Tecletes. Les tardes sovint han estat per fomentar el joc lliure amb materials reciclats i els diumenges al matí per fer tallers, gimcanes o tot tipus d'activitats dirigides.

El joc lliure i les activitats dirigides han creat un espai d'intercanvi, de trobada, on les famílies s'han pogut reunir de forma presencial en un espai obert, saludable i segur. Per mencionar-ne algunes: el mercat d'intercanvi, la descoberta de les petjades al parc, la festa Holi, Castahalloween o el vermut musical anys 80 amb dj Energy.