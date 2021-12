Creu Roja Joventut apadrinarà l'arbre de Nadal de la plaça del Mercat els dissabtes de desembre

Cada dissabte, de 10h a 14h, s'instal·larà un punt de recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes per fer arribar a la Creu Roja Joventut

Actualitzada 03/12/2021 a les 15:09

A partir del dissabte dia 4 de desembre la Creu Roja Joventut apadrinarà l'arbre de Nadal de la Plaça Corsini de Tarragona amb motiu de la campanya de recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes «Els seus drets en joc». Aquesta acció és fruit de la col·laboració entre la Creu Roja i els Mercats de Tarragona, juntament amb altres associacions de la ciutat, en el marc de la programació de les festes nadalenques de la ciutat.



Durant el primer cap de setmana es comptarà amb la participació del Club Escacs Tarragona, que realitzarà les darreres partides simultànies contra el mestre Farran Martos i disputarà la final entre els millors participants, i el gimnàs femení Curves, que farà una activitat mixta d'entrenaments i zumba de 12 a 13h.

En les següents jornades se sumaran a l'activitat de ludoteca que s'oferirà cada cap de setmana per Creu Roja Joventut, els Xiquets de Tarragona i el Taller Centre de Dansa. Concretament, el dia 11 de desembre es durà a terme la jornada més festiva amb xocolatada, música DJ i inflables per als més petits, de la mà dels Xiquets de Tarragona, i el dia 18 el Taller Centre de Dansa oferirà una actuació en directe de 11 a 12h.

Per tancar l'any de manera solidària, els dies 29, 30 i 31 de desembre s'habilitarà un punt de recollida de joguines a l'espai d'entrega de dorsals de la 17a Cursa BBVA Sant Silvestre 2021, gràcies a la col·laboració amb el grup Tarragona Fondistes. Es podran deixar joguines noves, no sexistes i no bèl·liques de 10 a 18h els dies 29 i 30; i de 10 a 13h el dia 31, a l'interior del Mercat Central de Tarragona.



Quin tipus de joguines es poden donar?

La campanya «Els seus drets en joc» recull joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, preferiblement sostenibles i cooperatives (com per exemple llibres de lectura, jocs de taula, jocs en equip, joguines educatives, etc.).

L'entitat destaca que les franges de 0 a 3 i d'11 a 14 anys són en les que solen quedar menys cobertes i que és en les quals es necessiten més donacions. Sobretot aquest any, ja que es preveu que la demanda de joguines destinades a infants en situació de vulnerabilitat creixi entre un 20% i un 30% arran de la situació d'emergència social generada per la COVID-19.



A més, des de Creu Roja es recorda que cal entregar les joguines sense embolicar i amb el seu embalatge original, per poder fer-ne la classificació i distribució posterior de forma adequada.