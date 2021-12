Comença la Gimcana dels Aparadors de Nadal a Tarragona

Hi poden participar nens i nenes d'entre 4 i 14 anys i durarà fins el 23 de desembre

Aquest divenres s'enceta la Gimcana dels Aparadors de Nadal, organitzada per l'associació de comerciants de la Via T amb col·laboració de la conselleria de Cultura i la conselleria de Comerç de Tarragona. A aquesta iniciativa hi poden participar nens i nenes d'entre els 4 i els 14 anys, que hauran de respondre un seguit de preguntes que trobaran a les botigues, entre avui i el 23 de desembre, sobre la Cavalcada i el Nadal a Tarragona. En total, són 62 els comerços que participen de la gimcana.Per participar només cal tenir un mòbil o una tauleta que serviran per poder respondre les preguntes de la gimcana, que es pot fer acompanyat d'un adult i cal inscriure's a través del link ( https://laviat.com/campanyes/nadal2021/ ) i accedir a la plataforma a través del compte de Facebook o Google.És necessari que la ruta es faci en un sol dia, per la qual cosa es recomana pensar en la millor estratègia, amb amics i familiars, per poder arribar a les botigues de tots els barris de la ciutat.El Full de Ruta es pot trobar a la pàgina web de la Via T, on s'indica els establiments que tenen preguntes del concurs al seu aparador, i que cal visitar per poder completar la gimcana.El primer premi consisteix en el Pack Estrella, i permetrà al guanyador o guanyadora conèixer en persona els Reis Mags d'Orient a la seva arribada en vaixell a la zona marítima del Serrallo el dia 5 de gener. Se sortejarà entre els participants que hagin respost correctament totes les preguntes.Els altres premis són 5 packs de 6 entrades per visitar el MAGATZEM REIAL del Moll de Costa, del 27 al 30 de desembre, que se sortejaran entre els participants que hagin completat la gimcana.El sorteig dels premis es realitzarà el pròxim 24 de desembre a les 10.00 hores, un cop finalitzat el concurs i a través de la plataforma EasyPromo. Els noms dels guanyadors es publicaran als perfils d'Instagram de la Via T i Tarragona Comerç (@laviatdetarragona, @tarragonacomerc).