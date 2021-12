Tarragona supera els 47.000 desocupats al novembre

Lleuger augment de l'atur del 0,03% a la demarcació

Actualitzada 02/12/2021 a les 10:13





Pel que fa a la contractació, ha crescut un 4,83%. Respecte al novembre del 2020, l'increment es dispara en un 27,36%. En concret, durant el novembre s'han fet 29.430 contractes, 1.356 més que a l'octubre.



Caiguda dels afiliats en més de 3.000

Quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total al novembre era de 318.347 persones, el que representa un descens de 3.027 persones (-0,94%) en relació amb l'octubre. En comparació a fa un any enrere, el nombre d'afiliats ha crescut en 14.374 (4,73%), segons les dades que també ha donat a conèixer aquest dijous el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Els serveis és el sector que acumula més desocupats, amb 34.198, seguit de la indústria amb 3.932, la construcció amb 3.876 i l'agricultura amb 2.139. Del total d'aturats de la demarcació, 19.647 són homes i 27.356 són dones. Els menors de 25 anys registrats a les llistes són 3.271.Pel que fa a la contractació, ha crescut un 4,83%. Respecte al novembre del 2020, l'increment es dispara en un 27,36%. En concret, durant el novembre s'han fet 29.430 contractes, 1.356 més que a l'octubre.Quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total al novembre era de 318.347 persones, el que representa un descens de 3.027 persones (-0,94%) en relació amb l'octubre. En comparació a fa un any enrere, el nombre d'afiliats ha crescut en 14.374 (4,73%), segons les dades que també ha donat a conèixer aquest dijous el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La demarcació de Tarragona ha superat el llindar dels 47.000 aturats aquest mes de novembre. L'atur es manté estable, amb un lleuger increment del 0,03% en comparació a l'octubre –en concret, una dotzena més d'aturats-, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte fa un any enrere, el descens és de 12.229 persones, un 20,65% menys. Per sectors econòmics, els serveis torna a ser el que registra les pitjors xifres durant el novembre, amb 369 persones aturats més. Per contra, a la resta de sectors l'atur va a la baixa, sobretot en la construcció, amb un descens de 136 desocupats menys, una cinquantena en l'agricultura, i una dotzena en la indústria.