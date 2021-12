Les beques no universitàries s'incrementen un 31% en un any a Tarragona

Han comptat amb un import total de més de 16 milions d'euros

Actualitzada 02/12/2021 a les 12:04

Les beques no universitàries a la província de Tarragona han crescut en un 31% en aquest darrer any, passant de 5.125 a 6.726 beques que han comptat amb un import total de més de 16 milions d'euros.Així ho ha anunciat el diputat del PSC per Tarragona, Joan Ruiz, qui ha afegit que «aquest augment rècord del nombre de beques a les nostres comarques demostra el compromís del Govern socialista amb l'equitat, no de paraula sinó amb fets concrets i tangibles».El diputat tarragoní ha afegit que en els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 hi haurà la major inversió en beques de la nostra història recent el que, a nivell de comarques tarragonines, beneficiarà directament a més de 12.000 estudiants. «És una xifra realment històrica, sense precedents».«La veritat és que estem donant un pas endavant de gegant després del retrocés que va suposar el Govern del PP que ens va fer retrocedir també en beques amb una llei Wert que va deixar fora del sistema educatiu a milers d'estudiants, també aquí a casa nostra», ha reblat.Joan Ruiz ha afirmat que aquesta herència nefasta del PP i de la dreta «ha estat molt negativa a nivell d'igualtat d'oportunitats entre els estudiants. Ara estem rectificant aquest error que va cometre el partit del senyor Casado invertint més de 2.100 milions d'euros destinats, precisament, a beques en aquests comptes per a l'any vinent».En aquest sentit el diputat del PSC ha subratllat que els pressupostos del Govern del president Pedro Sánchez han comptat amb el vot a favor de tots i cadascuns dels sis diputats que representen la demarcació de Tarragona al Congrés.«Per segon any consecutiu parlem d'unanimitat en la votació dels pressupostos per part de tots els diputats i diputades que representen Tarragona al Congrés. És la mostra més fefaent que aquests són uns bons comptes per Tarragona i, sobretot, per la gent de les comarques de Tarragona», ha emfatitzat.Al fil d'aquesta realitat ha afegit que aquesta unanimitat «no existeix» en el cas dels pressupostos de la Generalitat, ni a nivell nacional ni de demarcació, per la voluntat expressa i reiterada dels partits independentistes de comptar només amb ells mateixos i els seus companys de viatge.«Aquesta voluntat expressa d'exclusió que mostra el senyor Aragonès, en especial, en relació al PSC que va ser el partit que va guanyar les eleccions és un error clamorós que demostra, un cop més, que n'hi ha que entenen que una societat es pot construir deixant a banda a més de la meitat d'aquesta societat. Un error, com deia, com una casa de pagès que els socialistes mai han comès, ni cometem, ni cometrem», ha conclòs.