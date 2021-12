La URV, que coordina la plataforma que ja aglutina uns 160 membres, ha assegurat que també hi ha unes 25 iniciatives més que encara estan fase de disseny. Entre aquests projectes n'hi ha de generació d'energia renovable; de producció, emmagatzematge, distribució i ús d'hidrogen; de mobilitat, com per exemple les flotes d'autobusos propulsats per hidrogen previstos per a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona; de recerca, desenvolupament i innovació, i, finament, de socialització i formació, com és el cas, per exemple, del màster interuniversitari en Tecnologies de l'Hidrogen, que ja s'està cursant.En l'horitzó proper hi ha la creació d'un gran clúster de producció i consum d'hidrogen renovable al pol petroquímic de Tarragona, amb una central d'electròlisi que produirà 25.000 tones d'hidrogen renovable cada any.