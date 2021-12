L'escenari de l'amic invisible i el tobogan de gel, novetats dels mercats de Nadal de Tarragona per aquest cap de setmana

El tobogan serà itinerant i s'hi podrà accedir de forma gratuïta

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:45

Durant tot el cap de setmana es duran a terme una sèrie d'activitats de dinamització a l'entorn del Mercat de Nadal, organitzades per la Conselleria de Comerç, que engeguen aquest dissabte 4 de desembre i s'allargaran fins al dia 23, quan tanquen els mercats.

Al bell mig de la Rambla Nova, entre les dues fires, s'ha instal·lat l'Escenari de l'Amic Invisible. Un escenari que per primer cop quedarà instal·lat de forma permanent i oferirà tot tipus d'activitats per mantenir sempre la màgia, l'alegria i la il·lusió nadalenques.

L'escenari s'inaugurarà aquest dissabte pel matí de 10h a 14h, amb un taller de pintar cares per als nens i nenes a càrrec de l'Institut Cal·lípolis que es repetirà diumenge pel matí i a la tarda de 17 a 20h. Dissabte per la tarda, a les 18h, se celebrarà un concert de nadales flamenques a càrrec de l'Associació cultural i folklòrica andalusa de Tarragona. «Sempre hem dit que un dels objectius de la conselleria de Comerç és omplir els carrers. En aquesta ocasió, la novetat és que l'escenari lliga la dinamització comercial amb la promoció cultural. Aquest espai de la ciutat serà un motor de dinamització durant les pròximes setmanes i un escenari per donar veu als artistes locals, així com entitats i comerços de la ciutat», apunta el conseller de Comerç, Dídac Nadal.

Diumenge per la tarda, a les 19h, l'escenari acollirà un recital líric d'òpera i sarsuela, amb una soprano, tenor i baríton acompanyats d'un piano. Teatre musical, espectacles de dansa, recitals infantils de nadales… seran algunes de les moltes activitats que es duran a terme sobre l'escenari, amb l'objectiu d'omplir de vida la Rambla Nova.

Tobogan Gegant itinerant

Un altre dels atractius del Nadal enguany a Tarragona serà sens dubte el Tobogan Gegant, és un inflable gegant de 40 metres, que simula un tobogan de gel i que anirà itinerant per cinc punts de la ciutat que son Sant Pere i Sant Pau (4 de desembre); Vall de l'Arrabassada (5 de desembre); Plaça Mitja Lluna (6 de desembre); Mercat de Torreforta (7 de desembre) i Plaça Cronista Sessé (8 de desembre). L'horari serà d'11 a 14h i de 18 a 21h, i s'hi podrà accedir de forma gratuïta, sense invitació.

Així mateix, el passat cap de setmana ja van engegar els Tallers Màgics, que continuaran aquest en diferents punts de la ciutat, per tal d'ensenyar els nens i nenes de Tarragona a fer els seus propis instruments musicals. Per participar als tallers, cal apuntar-se a través del perfil de Facebook de la conselleria de Comerç de Tarragona a: https://www.facebook.com/TGNComerc