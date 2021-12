L'Ajuntament de Tarragona destinarà 7 milions d'euros menys a inversions el 2022

El pressupost compta amb 168 milions d'euros, però amb 11 milions més de despesa i un dèficit total de 6 milions d'euros

Actualitzada 01/12/2021 a les 21:52

El govern de Tarragona va presentar ahir la seva proposta de pressupostos pel pròxim any, en els quals es perden 7 milions d'euros en inversions en comparació a l'any passat. Jordi Fortuny, conseller de Serveis Centrals, va presentar ahir que pel pròxim any el consistori compta amb un total de 168 milions d'euros en els seus pressuposts, dels quals només 10 milions estaran destinats a noves inversions per a la ciutat, en comparació dels 17 milions que s'hi han destinat en aquest 2021. Un dels grans problemes els quals afronta ara el consistori és l'augment en 11 milions d'euros de les despeses amb el qual es troben, tenint present la poca quantitat d'ingressos amb els quals comptaran –5 milions d'euros–, provocant un dèficit de 6 milions d'euros pel consistori. Es tracten d'uns pressupostos molt afectats per la nova llei de la plusvàlua, la qual deixa en 4,9 milions d'euros els ingressos, davant dels 8 milions de l'any passat. A més, s'hi ha de sumar la negativa del plenari a l'augment de l'IBI i de la taxa de les escombraries. Aquesta falta d'ingressos provoca la falta de 6 milions per a poder igualar-se amb les despeses.

Aquesta diferència en la balança s'intentarà cobrir amb el romanent de l'exercici anterior –del 2021–, dels quals n'esperen cobrir vora uns 5 milions d'euros, segons Fortuny. «Si hem d'utimlitzar el romanent, l'hem de fer servir el menys possible, perquè és una xifra de diners que és finita i, si la gastem tota ara, podríem tenir problemes en el futur», remarcava el conseller de Serveis Centrals. Amb la resta de diners, el consistori apostaria pels modificatius de crèdit.

Alhora, Fortuny també va remarcar la importància d'aprovar els pressupostos pel 2022, ja que no es poden permetre una pròrroga dels d'enguany. «Si anéssim amb els del 2021, comptaríem amb 163 milions d'euros i suposaria afegir 6 milions d'euros més al dèficit que ja tenim», un fet que no es poden permetre, segons Fortuny.

El govern va admetre haver intercanviat documentació amb grups de l'oposició, com són el cas del PSC i En Comú Podem (ECP). «De moment, només hem rebut propostes d'ECP, les quals estem estudiant amb tot l'interès del món», assegurava Xavier Puig, conseller de Territori.

Alhora, Fortuny demanava a la resta de grups més intercanvis d'opinions. «L'únic que tenim tancat és la xifra dels 168 milions d'euros, estem disposats a canviar el contingut. De fet, el resultat després de les noves propostes sempre és millor», apuntava el conseller.

Pensant en la gent i en el futur

Malgrat la davallada de diners destinats a inversions, el govern va destacar els projectes d'il·luminació de diferents parcs i carres de la ciutat, com el riu Francolí o el Parc de la Ciutat. «És una aposta per l'urbanisme feminista, dotant de més seguretat als carrers, places i parcs de la ciutat», remarcava Puig. «Les millores en l'espai públic són claus per aquest govern municipal, per això és tan important disposar d'un pressupost perquè només si el tenim podrem optar als Next Generation que és un efecte multiplicador de les inversions previstes en el futur», afegia el conseller.

D'altra banda, també es va fer molt d'èmfasi en l'augment de 600.000 euros en el pressupost per a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), superant els 12 milions d'euros en total. «Cal estar al costat de la gent en moments tan difícils com els que estem passant. El nostre govern, malgrat les dificultats per a quadrar els pressupostos, no ha volgut renunciar a ajudar als més necessitats», remarcava Inés Solé, presidenta de l'IMSS.