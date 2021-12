Adan va exercir de pediatra a la ciutat durant 40 anys i Vidal és l'administrador del perfil de xarxes socials «Tarragona Antiga»

L'Ajuntament de Tarragona va lliurar ahir les distincions al Mèrit Cívic atorgades a Federico Adan i Rafel Vidal Ragazzon. L'alcalde, Pau Ricomà, va agrair-los «la seva dedicació i implicació amb la ciutat de Tarragona». «Aquest reconeixement és d'amor a la ciutat, un sentiment de tarragonisme pur que ha aportat molt al municipi. Es tracta d'autèntics mereixedors del diploma. Han fet gran Tarragona amb el seu amor i s'ha convertit en la seva vida», deia.

La consellera d'Esports i Relacions amb associacions i entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona, Maria José López, va destacar de Federico Adan «els més de 40 anys exercint la pediatria a Tarragona». Adán va agrair la distinció i va recordar «quan va arribar a la ciutat per cobrir una substitució de 5 mesos que es va acabar convertint en tota la meva vida».



Tot seguit, el conseller d'Educació, Ocupació, Desenvolupament Econòmic i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, va presentar la distinció al Mèrit Cívic atorgada a Rafel Vidal Ragazzon, administrador del perfil de xarxes socials «Tarragona Antiga», que compta amb més de 21.000 seguidors i que, tal com ha reconegut el conseller, «a partir del recull gràfic d'imatges i documents de la història de la ciutat, aporta una promoció desinteressada de la ciutat de Tarragona i del seu passat a les generacions presents i a les futures - i ha conclòs - aquesta acció es prou mereixedora de la distinció de la ciutat al mèrit cívic».Vidal Ragazzon ha explicat que l'objecte d'aquest perfil és l'obtenció d'un testimoni gràfic en què totes les persones poden penjar els seus records: «És un lloc per trobar-nos totes les persones que estimen la nostra ciutat i compartir un seguit d'imatges, documents i un llarg etc de la Tarragona dels nostres avantpassats».