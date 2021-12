Entren a la força a quatre apartaments de Cala Romana

Els veïns es queixen de la sensació d'inseguretat que afecta les urbanitzacions de Llevant

Actualitzada 01/12/2021 a les 19:59

Almenys quatre famílies, que tenen apartaments al mateix edifici de Cala Romana com a segona residència, van descobrir ahir que l'entrada als seus domicilis havia estat forçada. Van constatar els fets en arribar a la urbanització i veure que algú hi havia entrat, en alguns casos rebentant les finestres. Ahir a la tarda van començar a posar denúncies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Els veïns es van trobar regirats i en desordre tots els efectes personals i el mobiliari de les cases. Suposen que les entrades es van produir la nit de dilluns, i dubten sobre si les intencions dels autors de la intrusió eren endur-se coses o ocupar els domicilis. En tot cas, el fet que s'engegués l'alarma antirobatori d'un dels apartaments, l'últim que van forçar, els va fer marxar.

Segons que ha indicat un dels afectats, «ens ho han remenat tot, caixes i calaixos, i han deixat brutícia i burilles per terra. No sé si s'hi volien quedar viure, però el mal ja està fet. Suposo que quan va sonar l'alarma van cancel·lar els seus plans, fossin els que fossin».

Aquest veí, que no ha volgut fer pública la seva identitat, considera que mobilitzacions com les que es van viure fa uns dies a Boscos de Tarragona «han provocat que la gent interessada a cometre delictes hagin canviat d'objectiu. Nosaltres ens temiem que ens entressin a casa des de fa temps». En aquesta línia, ha afegit que «ja sigui un intent de robatori o un intent d'ocupació, el que ens ha passat és, clarament, un delicte de violació de domicili. Encara que no s'hagin endut res, ens han robat la intimitat que tothom sent a casa seva, i la sensació de seguretat que se'n desprèn. El veïnat està indignat, perquè aquest és un problema de tot Cala Romana».

L'afectat ha volgut comentar la seva decepció per les actuacions de les forces policials i l'administració de justícia quan es pateixen situacions d'aquesta mena, perquè «nosaltres no en traiem res que els culpables, si els troben, hagin de pagar un multa, que no paguen, o vagin a la presó, cosa que a mi no em rescabala del mal que m'han fet. Crec que qui entra a les cases dels altres, ves a saber amb quines intencions, hauria d'acabar condemnat a treballs socials. Si els fessin netejar els carrers o els condemnessin a altres tasques similars, en bé de la comunitat, tothom hi sortiria guanyant. Cal que la legislació canviï perquè aquests problemes es puguin encarar millor», ha afegit.