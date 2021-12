«La química és la solució per resoldre bona part dels problemes de la societat»

El jove enginyer químic, guardonat en la 43a edició del Premi Dow, és d'origen brasiler i va venir a Tarragona per cursar un màster a la URV

Actualitzada 30/11/2021 a les 21:44

Vitor Seorra té 28 anys i va néixer a Sao Paulo (Brasil). Parla portuguès, anglès i castellà, i una mica d'italià i català. Va arribar a Tarragona fa dos anys i, com a guanyador del Premi Dow, ja està treballant com a enginyer químic a Dow Tarragona.

—Per què va escollir Tarragona i la URV per completar la seva formació?

—Jo sempre he tingut ganes de viure fora. A Brasil, havia cursat el grau d'Enginyeria química i després vaig estar quatre anys en una empresa del sector, però tenia ganes de marxar. Quan vaig llegir el programa de la URV, que a més oferia l'oportunitat d'integrar-se en el mercat laboral, em va interessar molt.

—Coneixia DOW abans de venir?

—Sí, i tant. Dow és molt coneguda i, al Brasil, té una presència molt forta. Quan vaig arribar a Tarragona, la primera empresa que vaig buscar va ser aquesta. M'identifico molt amb els seus valors i la seva missió i, quan hi vaig anar a fer les pràctiques, vaig pensar que ja estava en el bon camí.

—Se'l veu apassionat amb l'Enginyeria química. Què és el que l'atrau tant, del sector?

—De petit, m'agradaven molt les ciències exactes i la química. Sempre he pensat que aquesta és una ciència sense la qual no podríem viure: està present en gairebé tot. A més, estic convençut que la química és la solució per resoldre una bona part dels problemes que tenim en la societat actual. Sovint, la gent assenyala a la indústria com a part del problema, però jo estic convençut que la indústria forma part de la solució: on neixen els problemes, també neix la solució. Sent enginyer químic, tindré l'oportunitat de fer aportacions que ajudin a transformar el món de manera positiva.

—Ja fa dos anys que viu a Tarragona, com ha estat l'experiència a la ciutat?

—Abans de venir no la coneixia, però quan vaig arribar em va agradar molt. Sao Paulo és una ciutat molt gran, amb molta gent, molt de soroll… Tarragona em va encantar perquè té tota la indústria al voltant però es manté com una ciutat petita, amb platges i una natura molt boniques.

—Quina primera impressió li va fer el model industrial local?

—Aquí, la indústria química ha aconseguit instal·lar-se molt a prop de les persones, però sense causar-los problemes. Penso que Tarragona és un bon reflex de què l'avenç industrial pot anar lligat a l'avenç ètic i social. A Brasil hi ha ciutats amb indústria, però la qualitat de vida és molt diferent. Aquí no es veu l'impacte de la química, més aviat al contrari, hi ha molts programes que provenen de la indústria a favor de la societat.

—Com es veu d'aquí a 10 anys?

—Espero estar a Dow, desenvolupant una bona carrera. No em poso límits.