Oberta la licitació per construir un espai ludicoesportiu a Sant Salvador, a Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el projecte per construir un espai ludicoesportiu al barri de Sant Salvador. El pressupost de l'obra és de 471.901,62 euros i té un termini d'execució màxim de cinc mesos. Les empreses interessades poden presentar ofertes en línia al consistori fins al 29 de desembre. El projecte vol pal·liar el dèficit d'instal·lacions exteriors per a activitats a l'aire lliure del barri. Serà una pista multiesportiva de futbol sala, bàsquet o handbol, amb una pista d'skatepark, una pista de ball amb 'tiktokòdrom', una zona amb jocs infantils, una zona d'activitats físiques per a gent gran i un espai lúdic per als gossos. També s'instal·larà mobiliari urbà, enllumenat públic i arbrat per tot el recinte.