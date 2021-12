La Catedral de Tarragona restaura les teulades malmeses per filtracions d'aigua

El Museu Diocesà tanca portes i aprofitarà les obres per renovar la museïtzació de l'equipament

Actualitzada 01/12/2021 a les 13:42

Les teulades de la capella del Corpus Christi i de la Sagristia major de la Catedral de Tarragona es troben en mal estat arran dels desperfectes provocats per filtracions d'aigua.Les obres de rehabilitació han començat aquest desembre i s'allargaran durant quatre mesos. Aquests treballs consistiran a substituir les lloses de Sant Vicent per la teula aràbiga i es recuperarà la fisonomia prèvia a les restauracions fetes els anys 2000 i 2002.L'actuació costarà 205.342 euros i estarà subvencionada majoritàriament per l'1,5% Cultural del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquest dimecres, el Museu Diocesà tanca portes i aprofitarà les obres per renovar la museïtzació i incorporar millores, com un circuit de videovigilància.