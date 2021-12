L'Ajuntament de Tarragona rehabilitarà la plaça de la 5a promoció a SPiSP

Els veïns hauran de cedir a l'Ajuntament per unanimitat la plaça per a que es puguin realitzar les obres

Actualitzada 30/11/2021 a les 21:51

Els veïns de la 5a promoció de Sant Pere i Sant Pau hauran de cedir la plaça a l'Ajuntament per a poder tirar endavant amb les obres de rehabilitació de la zona. Després de gairebé 30 anys sense rebre manteniment, els veïns dels blocs de la 5a promoció han aconseguit arribar a un inici d'acord amb el consistori per a tirar endavant amb el projecte. Malgrat que l'Ajuntament està a un sol pas de rebre el finançament que permetrà dur a terme les reformes de la plaça, falta aconseguir superar l'últim esglaó: la forma jurídica en la qual es realitzarà.

Segons explicava en converses amb el Diari Més el conseller de Territori i Espais Públics, Xavier Puig, «la plaça de la 5a promoció és de titularitat privada, és a dir, és de tots els propietaris –particulars o empreses– dels blocs d'aquella zona; i això esdevé un problema, ja que l'Ajuntament no pot invertir fons públics en propietats privades».

Aquest problema, però, va començar a desencallar-se el passat dilluns, després d'una reunió celebrada entre els veïns, administradors de finques i associacions del barri amb el mateix consistori. En aquesta, Xavier Puig, acompanyat del conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo i tècnics de l'Ajuntament, va exposar als assistents l'opció de cessió de la plaça al consistori per 30 anys, fet que els habilitaria a actuar sobre aquesta. Així, a partir d'ara comença una etapa de converses amb els veïns per tal de poder arribar a aconseguir l'aval de tots els propietaris implicats. «Si hi hagués un no d'algun veí, aquí tindríem un problema, ja que la cessió ha de ser per unanimitat de tots els propietaris», explicava Puig. Si es donés el cas, serien «els mateixos veïns els que haurien de fer pedagogia per a convèncer del benefici que tindrà aquesta obra en el barri», apuntava el conseller.

30 anys esperant les obres

La plaça 5a promoció fa anys que no rebia cap mena de manteniment per falta de diners. Ara, el consistori està a punt de tancar la venda del terreny a la gasolinera de l'entrada del barri, la qual implicarà l'entrada de 676.000 euros. Seran aquests diners els que serviran per a finançar les obres del barri. «Teníem clar que volíem que una entrada de diners que venia del barri, revertís en el mateix barri», assegurava el conseller. Alhora, Puig explicava que el procés de venda del terreny es trobava en el tram final i que, en qüestió de dies, passarien ja pel notari.

Aquesta falta d'inversió estava provocant problemes estructurals i estètics per als veïns «Quan plou, molta aigua es filtra al pàrquing de sota, els cotxes es mullen i suposa un perill per l'estructura de l'edifici», explicava el president de l'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau, Gabriel Muniesa.

El projecte contempla impermeabilitzar el sòl de la plaça per a acabar amb aquest problema, a més «d'instal·lar un parc infantil inclusiu, més mobiliari urbà i zones enjardinades», declarava el conseller Puig. «D'aquesta manera tornarà la vida la plaça, i molts locals comercials de la zona podran tornar a obrir», assegurava amb emoció Muniesa.

L'AVV La Unió i l'AVV de SPiSP van assegurar que estaven molt contents amb l'inici de les converses per a les futures obres. «La potestat està ara mateix en els veïns, i tenim molt bones sensacions», explicava Lluís Trinitat, president de l'AVV de SPiSP.