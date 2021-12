Els mercats de Tarragona tindran música en directe i inflables al carrer per Nadal

Aquest divendres també obrirà les portes el Mercat d'Artesania a la Rambla Nova

Actualitzada 01/12/2021 a les 16:34

Tradició i solidaritat

Punt exterior de recollida de comandes

Mercadets oberts per Nadal

Dimecres 8 de desembre: el mercadet Fòrum es trasllada al dimarts 7 de desembre.

el mercadet Fòrum es trasllada al dimarts 7 de desembre. Dissabte 25 de desembre (Nadal): els mercadets de Torreforta, Fòrum, La Móra i Pagesia es traslladen al divendres 24.

els mercadets de Torreforta, Fòrum, La Móra i Pagesia es traslladen al divendres 24. Diumenge 26 de desembre (St. Esteve): el mercadet de Bonavista es manté.

el mercadet de Bonavista es manté. Dissabte 1 de gener (Cap d'any): els mercadets de Torreforta, Fòrum, La Móra i Pagesia es traslladen al divendres 31 desembre.

els mercadets de Torreforta, Fòrum, La Móra i Pagesia es traslladen al divendres 31 desembre. Dijous 6 de gener (Reis): el mercadet de Corsini es trasllada al dimecres 5 de gener.

Un any més els Mercats de Tarragona es preparen per viure el Nadal. Enguany ho faran amb una àmplia programació d'actes que combinaran les tradicionals iniciatives nadalenques amb noves propostes musicals i d'entreteniment per a tots els públics. Una de les novetats d'aquest any és «La Prèvia al Mercat», un conjunt d'actuacions musicals a l'interior del Mercat Central que tindran lloc els propers divendres 3, 10 i 17 de desembre a les 20.00h i que convidaran a la ciutadania a venir al Mercat Central abans dels tradicionals sopars de Nadal. Els artistes que actuaran seran El Último Vinilo, Jazz Juanjo i Dj Lupo Funk & disco, respectivament.Pel que fa al Mercat de Torreforta, a banda del tradicional sorteig de cistelles de Nadal i del pessebre de l'Associació Pessebrista de Tarragona, el proper 7 de desembre s'instal·larà el «Super tobogà d'hivern», un inflable de 40 metres de longitud per als més petits de la casa. A més, els dissabtes 4, 11 i 18 de desembre el Mercat acollirà tres noves edicions dels Tallers màgics, impulsats per la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament.D'altra banda, el tradicional Mercat d'Artesania ja ho té tot a punt per obrir les seves portes des d'aquest divendres 3 de desembre fins el 6 de gener. Estarà ubicat a la Rambla Nova, a la coca entre el c/ St. Francesc i c/ S. Agustí, i comptarà amb 30 expositors, que se sumaran a les 16 casetes de fusta que des de fa una setmana i fins el proper 23 de desembre ocupen ja el Mercat de Nadal.El president de l'empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha destacat que «els mercats de Tarragona s'han convertit en veritables punts neuràlgics de la ciutat i durant les festes de Nadal tornaran a ser seu de nombroses activitats. Amb la voluntat que tots els tarragonins i tarragonines tornin a viure un Nadal ple d'il·lusió, des de l'empresa de Mercats de Tarragona hem posat en marxa un ampli programa carregat de novetats sense oblidar els actes més tradicionals i que continua apostant per les iniciatives solidàries».Entre les novetats d'enguany als Mercats també s'hi pot afegir la retransmissió en directe dels sortejos de Nadal i La Grossa a través de les televisions del Mercat Central. A més, el Mercat comptarà amb la presència del Tió de Nadal el dilluns 20 de desembre i del Pare Noel el dimarts 21 de desembre.Els Mercats de Tarragona també comptaran amb els actes més tradicionals. A l'encesa de llums del passat divendres a l'interior del Mercat Central i a l'arbre de Nadal de Plaça Corsini, s'afegeix la tradicional exposició de pessebres de l'Associació Pessebrista de Tarragona al Mercat Central i Mercat de Torreforta.El diorama que enguany es pot veure al Mercat Central és obra de José M. Jiménez i Josep Puig i està inspirat en la vila d'Alcover, concretament el Portal de la Saura. Les figures han sortit dels tallers dels germans Castells i de Joaquín Pérez. Per la seva banda, el pessebre del Mercat de Torreforta està ambientat en un típic poble italià. L'autora és Lourdes Banquè i les figures són de diferents autors.Una altra cita tradicional d'aquesta època de l'any és la complicitat amb la Fundació Estela. Elements decoratius fets pels usuaris del Taller Ocupacional de la Fundació decoraran les parades del Mercat Central i de Torreforta les properes setmanes.La Plaça Corsini també viurà el Nadal solidari de la ciutat i acollirà «Els seus drets en joc», on cada dissabte de desembre s'hi podran deixar joguines noves, no sexistes i no bèl·liques per a la Creu Roja. A més, Creu Roja Joventut realitzarà ludoteca per als més petits i es comptarà amb la col·laboració de diverses entitats tarragonines que faran activitats cada jornada de 10.00 a 14.00h.I per tancar l'àmbit més social, el dimecres 15 de desembre un grup d'usuaris de la Residència La Mercè de Tarragona faran una visita a les instal·lacions del Mercat Central de la ciutat.Una de les novetats de l'any passat i que tindrà continuïtat aquest Nadal serà el punt exterior de recollida de comandes al Mercat Central. Degut a la bona rebuda que va tenir es tornarà a instal·lar els dies 22, 23 i 24 de desembre. Els compradors podran recollir les seves comandes sense haver d'entrar a l'interior del Mercat, el que permetrà minimitzar cues i agilitzar la circulació de persones en uns dels dies més concorreguts de l'any.Per últim, els mercadets de la ciutat adaptaran els horaris dels propers dies festius per tal de seguir donant servei als ciutadans i ciutadanes: