El Teatre Tarragona donarà aquesta tarda el tret de sortida de la XXI edició del REC

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la cineasta, Neus Ballús, assistiran a la projecció de 'Sis dies corrents'

Actualitzada 01/12/2021 a les 13:00

Projecció inaugural: 'Sis dies corrents'

El Teatre Tarragona escalfa motors per acollir aquesta tarda la inauguració d'una nova edició del Festival REC, la XXI, que enguany comptarà amb un total de vint estrenes, deu d'elles de l'Estat espanyol i deu més que són estrena a Catalunya.Serà una de les edicions on el públic podrà gaudir de més primícies, el què demostra la rellevància de l'esdeveniment durant les dues últimes dècades i subratlla el seu paper com a porta de produccions d'arreu del món. El Festival compta una vegada més amb la coorganització de l'Ajuntament de Tarragona, refermant l'aposta clara que des del consistori es fa de la cultura, del cinema de qualitat i dels autors novells.Durant la presentació d'aquest matí al Teatre Tarragona, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, ha felicitat l'equip organitzatiu per aquesta nova edició «que ens porta una programació tan potent» i ha destacat el fet de «tractar-se d'un festival molt arrelat a tota la ciutat, i que cada any s'expandeix, celebrant-se enguany en diferents espais de Tarragona com ara l'Antiga Audiència, el CaixaFòrum, el Teatret del Serrallo, el Teatre Tarragona i el Metropol, augmentant d'aquesta manera l'atmosfera de festival a la ciutat».A la presentació també han assistit el director artístic del Festival, Xavier G. Puerto, així com responsables de les diferents institucions que donen suport al Festival REC 2021 com són la Diputació de Tarragona, el Palau de Congressos o Caixaforum Tarragona.La sessió inaugural del REC 2021 tindrà lloc aquesta tarda, a les 20 h al Teatre Tarragona i comptarà amb la projecció de la pel·lícula Sis dies corrents de la cineasta Neus Ballús. El film ja ha fet la seva premiere mundial al Festival de Locarno i acaba d'aconseguir l'Espiga de Plata i el Premi del Públic a la SEMINCI de Valladolid.La pel·lícula relata una setmana a la vida de Valero, Moha i Pep, treballadors d'una petita empresa de fontaneria i electricitat dels afores de Barcelona. Moha, el més jove, haurà de demostrar que està preparat per substituir el Pep, que es jubila. Però Valero considera que Moha «no dóna el perfil», i dubta que els clients acceptin un treballador marroquí a casa seva. La cinta s'endinsa en els prejudicis racials a través de Valero, que dubta que els clients acceptin que un treballador originari del Marroc entri a casa seva.