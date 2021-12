Carme Forcadell agraeix el suport que va rebre davant la presó de Mas Enric

Actualitzada 30/11/2021 a les 20:35

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya durant l'anterior legislatura, acusada de sedició i condemnada pel Tribunal Suprem a onze anys i mig de presó com a conseqüència dels fets de l'1 i del 27 d'octubre de 2017 i indultada recentment, va ser ahir a Tarragona per agrair el suport del col·lectiu Taca d'Oli durant el seu empresonament al centre de Mas Enric. Aquest grup, format per nuclis de diverses localitats del Camp de Tarragona, va protagonitzar concentracions setmanals davant de la presó fins que Forcadell en va sortir.

L'acte va tenir lloc al Balcó del Mediterrani, on aquest col·lectiu se sol reunir, i hi van participar més d'un centenar de persones. Forcadell, adreçant-se als concentrats, va explicar que «em vaig comprometre a venir aquí per donar-vos les gràcies, perquè us dec molt».

Ajut a la família

«Mai no em vaig sentir sola», va seguir Forcadell, «perquè sabia que a fora hi havia gent d'un poble o d'un altre. El vostre patiment va ser diferent del meu, però tots vam patir. Vosaltres, amb la vostra presència, vau oferir un ajut molt important a la meva família».

Forcadell va citar especialment la seva mare, que se sentia, segons va detallar, «molt confortada sempre que em venia a veure i trobava que hi havia gent a fora. Sabia, així, que ningú no havia oblidat la seva filla i que li donaven suport».

L'anterior presidenta del Parlament, abans d'entrar en altres consideracions, va insistir en el fet que «vosaltres m'heu fet la presó més amable».

Tot i això, tornant la vista al present, va endurir el to en afirmar que «estem en llibertat vigilada. No poden suportar l'1 d'octubre i tot el que va representar, i des d'aleshores la justícia es vaconvertir en venjança. És la lluita de David contra Goliat. El nostre primer objectiu és acabar amb la repressió i l'exili, perquè no som víctimes, som lluitadors i lluitadores per la república i la independència».

El portaveu de Taca d'Oli, Lluís Jové, es va referir, per la seva banda, a la necessitat de mantenir les activitats del grup «ara que els presos polítics són al carrer, perquè encara hi ha exiliats i represaliats. Fa quatre anys que sortim, i seguirem».

A la concentració es van interpretar diverses peces musicals, com ara la coneguda peça italiana Bella, ciao, el Cant dels ocells o l'himne nacional, Els Segadors.

Gran nombre de participants duien bufandes, llaços o peces de roba de color groc, com la mateixa Carme Forcadell, i pancartes amb les reivindicacions del col·lectiu.