Aquesta nit començaran a desmantellar el peatge de l'AP-7 a Tarragona

Quedaran afectats els moviments d'entrada i sortida de les 22 hores del 2 de desembre a les 13 hores del dia 3

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:20

Segons ens informa la Demarcació de Carreteres de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, entre la nit del dia 2 de desembre a migdia del divendres 3 de desembre es portaran a terme tasques de desmantellament del peatge de l'AP-7 a la sortida 33 (Tarragona). Els treballs afectaran els moviments de sortida i entrada de l'autopista. Les obres es portaran a terme si ho permet la situació meteorològica i amb la senyalització corresponent.De les 22:00 hores del dia 2 de desembre a les 6:00 hores del divendres 3 desembre, es tallarà l'accés d'entrada i sortida al trànsit que circuli en direcció Barcelona i Castelló-València, així com per als que circulin per l'A-7, N-240. i polígon industrial Riuclar que vulguin accedir a l'AP-7.De les 6:00 hores a les 13:00 hores del dia 3 de desembre, es limitaran els carrils disponibles d'accés a l'antiga platja de peatge. Afectarà els mateixos moviments.