Les regidories d'Habitatge i Serveis Socials de Tarragona s'uneixen per ajudar les persones desnonades a la ciutat

17 pisos adquirits per dret a tanteig

Fonts municipals remarquen que, en cas que aquesta opció no funcioni, s'obre la via judicial intentant aturar el llançament, a partir dels informes de vulnerabilitat que tramita l'IMSST. Des de l'estiu s'han parat sis desnonaments en via judicial. A més, també es treballa conjuntament amb el Sindicat d'Habitatge de Tarragona i la PAH, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.Des de l'estiu d'enguany s'han adquirit 11 pisos per tanteig que ara estan en procés de reforma. La consellera d'Habitatge, Eva Miguel, ha recordat que «tenim un pressupost d'1,5 milions d'euros provinent del romanent de l'any passat, i tenim la previsió d'esgotar la partida en els propers mesos, fet que ens permetrà aconseguir entre 25 i 30 pisos; per tant, esperem que també puguem incloure una nova partida al romanent d'aquest any».D'aquests 11 pisos, 7 són procedents d'un edifici sencer que es va adquirir la setmana passada a la Part Baixa. A més, aquesta setmana se signarà un altre pis, i l'Ajuntament en té 5 més pendents de signatura. Aquests pisos se sumen als 6 que ja es van comprar a finals de l'any passat i que estan distribuïts per diferents barris de la ciutat: Bonavista, Part Baixa, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Centre. Els pisos han estat adquirits exercint els drets de tanteig i retracte de l'administració que són drets d'adquisició preferent.