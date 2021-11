Les Gavarres tornarà a tenir pista de gel aquest Nadal

El 3 de desembre, a les 18.30h es donarà el tret de sortida amb una inaguració a càrrec de la secció de patinatge del Club Gimnàstic

Actualitzada 30/11/2021 a les 20:19

El Parc Comercial i d'Oci Les Gavarres tornarà a tenir una pista de gel aquest Nadal. Després de consolidar l'activitat amb més de 30 mil visites anuals, Tarraco Gel tornarà a oferir la possibilitat a grans i petits de patinar en una pista de gel natural coberta totalment amb una gran carpa de 800 metres quadrats.



A més, l'espai comptarà amb totes les mesures sanitàries per a què tothom pugui gaudir amb seguretat de la pista de patinatge. Les entrades ja estan a la venda a tarracogel.cat, on es poden consultar els preus especials per a col·legis, grups i associacions sense ànim de lucre.

Tarraco Gel donarà el tret de sortida el divendres 3 de desembre a partir de les 18:30h amb una inauguració a càrrec de la secció de patinatge del Club Gimnàstic de Tarragona.