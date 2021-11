Investigadors de l'ICIQ estudien com convertir brossa en nous plàstics

L'objectiu és descobrir com poden obtenir polímers a través de residus per a transformar-los en nous productes amb valor afegit

L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), amb la seva seu a Tarragona, està investigant un nou procés sobre com transformar residus en polímers, que són els principals components del plàstic, per a entrar en una economia circular sostenible. Aquest estudi es troba en el marc del projecte TRIPyr, del qual en formen part un total de set organitzacions de totes dues bandes dels Pirineus: Catalunya, l'Aragó, Navarra i el sud de França. Aquestes institucions tenen l'objectiu de millorar la qualitat del medi ambient transformant alguns residus industrials tòxics en productes amb valor afegit i atractius de nou pel mercat, com poden ser polímers.

Segons explicava en declaracions al Diari Més el químic líder del grup de recerca de l'ICIQ i professor ICREA, Arjan Kleij, es tracta d'un procés amb el qual es vol arribar a una «economia i química circular». «Aquest model sostenible és cap on hem d'anar, perquè, si no, les pròximes generacions tindran una vida molt més difícil», assenyalava Kleij, tot apuntant al fet que «actualment depenem massa del petroli, i ara hem de caminar cap a les energies renovables».

El TRIPyr se centra a investigar, a través del procés de catàlisi, com podem revalorar les fonts de residus. L'objectiu principal és «utilitzar aquests residus per a transformar-los en algun producte pel qual la indústria torni a estar interessat, que torni a tenir un valor afegit», segons el líder del grup de recerca de l'ICIQ. D'aquesta manera, sectors com la indústria química, química fina, farmacèutica... podrien usar el producte resultant de la catàlisi.

Segons el químic, a hores d'ara hi ha dos components que es troben al centre d'aquesta investigació: el lindà i els àcids grassos. «El lindà és un producte tòxic, el qual s'usava en forma de pesticida antigament, però que encara està present en el medi ambient i que, si s'introdueix a la cadena tròfica, pot ser perjudicial per a nosaltres», assegurava Kleij, mentre que els àcids grassos «es troben a la naturalesa a la brossa». Així, i tal com explicava l'investigador, si aquests residus simplement es llencen, perden valor; «però si es poden reutilitzar, donant-los un valor afegit, dissenyes un procés d'economia i química circular sostenible». «Aquest és l'objectiu al qual volem arribar, el que es considera una brossa amb poc valor, ho convertim en productes reciclats, els quals segurament poden escalar en l'interès per part dels mercats», remarcava.

En aquest sentit, els investigadors insisteixen a entrar en una economia circular sostenible a través de la química verda. Així, el que tenen present són els «productes que es puguin reciclar altra vegada amb un procés de catàlisi», de manera que es transforma en un recurs renovable infinit. Kleij espera que en els pròxims anys la indústria doni suport a projectes com el de TRIPyr i que aquest tipus de productes escalin en el mercat, però assegura que és un aspecte que està condicionat totalment les empreses. «Depèn de quines coses vulguin fer, quines aplicacions vulguin tenir en el mercat. Per ara, ja hem signat un nou projecte amb una gran empresa, que ens permetrà treballar en paral·lel aquest camp de la catàlisi», apuntava el químic.