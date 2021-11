Els Bons Comerç TGN tenen un impacte económic de més d'1,2 milions d'euros sobre el petit comerç

Dues terceres parts bons ja s'han consumit

Actualitzada 30/11/2021 a les 13:17

Dues terceres parts de tots els Bons Comerç TGN disponibles (65%) ja s'han consumit, la qual cosa representa un impacte econòmic sobre el petit comerç d'1.227.851,79 euros. Unes xifres que valora molt positivament el conseller de Comerç, Dídac Nadal. «Les estimacions inicials eren d'1.500.000 euros d'impacte econòmic, per la qual cosa la xifra inicial se superarà amb escreix. La iniciativa municipal dels bons comerç s'ha demostrat que són un dels millors estímuls econòmics. Ajudar a la reactivació econòmica i aconseguir que Tarragona torni a posicionar-se entre les millors ciutats on anar a comprar són els objectius clau de la conselleria de Comerç. Tenim uns mercats municipals amb un producte de moltíssima qualitat i també establiments i petit comerç que marquen la diferència respecte a les grans superfícies comercials», remarca el conseller Nadal. Actualment, hi ha uns 170 establiments adherits.Pel que fa als bons, cada dia a primera hora es posen en circulació els que van caducant d'aquelles persones que, tot i haver-los descarregat, no han arribat a temps a gastar-los en els 15 dies que tenen validesa.D'altra banda, des d'aquest dilluns les gestions i descàrregues s'hauran d'efectuar de manera on line.Els Bons Comerç TGN són una campanya de la Conselleria de Comerç, dotada de 500.000 euros, en forma de bons descompte de 5 euros. La campanya està oberta tant als tarragonins i tarragonines com a ciutadans d'altres poblacions, ja que es tracta d'un sistema de subvencions al comerç local.