El nou cap de la Regió d'Emergències de Tarragona pren el càrrec amb el nou parc de Reus com a principal repte pendent

Castellet, que havia estat fent guàrdies a Tarragona durant tres anys, hi torna ara com a nou cap de la regió d'emergències. Assegura que sent atret per la diversitat de riscos d'un territori on hi conviuen extensions de massa forestal, un port i un aeroport, i indústria química i nuclear. «Potser no és la regió que té més serveis, però sí diversitat de riscos; en aquest sentit és molt interessant», ha declarat. Castellet ha assegurat que vol donar continuïtat en els objectius pendents i accelerar aquells projectes que es troben en una fase més incipient.Els nous parcs de bombers pendents al territori són una de les prioritats, especialment el de Reus, més endarrerit. «Està en una fase més incipient que el de Tarragona, el projecte encara no el tenim, però sí que hi ha dotació i mirarem de tirar-lo endavant per poder fer el projecte executiu en un o dos anys», ha avançat Castellet. «Sempre queden coses pendents i potser el projecte més significatiu és la reforma del parc de Reus», coincideix el cap de regió sortint, Albert Ventosa, que ha fet una valoració molt positiva dels seus quatre anys en el càrrec.Castellet, que oficialment assumeix el càrrec aquest dimecres, ha estat presentat en un acte presidit pel director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort. També hi han assistit la directora dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona, Marta Cassany, la directora del Cat112, Irene Fornós, el cap del Cos de Bombers, David Borrell, i el fins ara cap de la regió, Albert Ventosa.