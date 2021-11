Detingut un conductor sense permís de conduir que es va donar a la fugida d'un control policial a la T-11

En veure el control va fugir a gran velocitat pels carrers dels barris de Campclar i Bonavista

Actualitzada 30/11/2021 a les 11:49

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la comissaria de Tarragona van detenir el passat 27 de novembre un home i una dona, de 21 i 22 anys, ambdós de nacionalitat espanyola, ell veí de Puigpelat (Alt Camp) i ella veïna de la Canonja. A l'home se li atribueixen els delictes de conduir sota els efectes de les drogues, conducció temerària, no haver disposat mai del permís i/o llicència i resistència, desobediència a agents de l'autoritat. A la dona se la va detenir com a presumpta autora d'un delicte de resistència i desobediència.Els fets van succeir la passada matinada del 27 de novembre en el marc d'un control d'alcoholèmia que els mossos havien muntat a l'altura del quilòmetre 16,5 de la carretera T-11.Sobre les 04.10 h un agent va aturar un vehicle i va donar-li indicacions clares perquè s'aturés dins de la zona que s'havia habilitat per realitzar les proves d'alcoholèmia.Immediatament, el conductor va accelerar i va sortir a gran velocitat del control per la T-11 en sentit Reus. El vehicle escàpol va fugir pels carrers dels barris de Campclar i Bonavista passant per carrers en sentit contrari i envaint diversos revolts fins que les patrulles van poder aturar-lo a l'altura de la Canonja.Un cop aturat, un dels agents va apropar-se a la porta de l'acompanyant moment en què la detinguda es va resistir a sortir donant puntades de peu i cops de puny motiu pel qual va quedar arrestada.D'altra banda, el conductor es va resistir activament a sortir del cotxe i va intentar agredir un dels agents de manera que també va quedar detingut.Seguidament els dos detinguts van ser traslladats a dependències policials on el conductor va donar positiu en THC. A més, es va comprovar que l'home no havia disposat mai del permís de conduir de la classe B.La detinguda va declarar en seu policial amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida. En canvi, el detingut va passar ahir dilluns a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.