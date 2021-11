Vitor Seorra és guardonat amb el Premi Dow 2021

L'acte de la 43a edició del premi ha estat presidida per la rectora de la URV i pel director de Dow Tarragona

Dow ha celebrat la 43a edició del Premi Dow, en el qual ha reconegut a Vitor Seorra com a guanyador, en un acte que ha estat adaptat a l'actual context pandèmic.Ignasi Cañagueral, Director del Complex Industrial de Dow Tarragona, ha obert l'esdeveniment tot destacant el paper que juga la química en la nostra societat: «Els reptes que afrontem com a societat necessiten de la contribució de la química per a la seva resolució. I necessiten de persones formades en centres educatius com la URV en què, a més de la formació tècnica i acadèmica, també aprenen valors essencials per a la vida i que compartim amb Dow. Vitor, comptem amb tu».L'acte ha comptat també amb la intervenció de Montserrat Ferrando, directora d'ETSEQ de la URV, qui ha explicat que «el Premi Dow és una història compartida entre l'ETSEQ i Dow; una sinergia que ens ha fet créixer junts i que, després de 43 edicions, posa en valor el talent acumulat que ha sorgit d'aquesta idea». A més, ha apuntat que «la tecnologia ens ha de portar a una economia mediambientalment neutra i això passa per incorporar una generació d'enginyers versàtil, conscienciada i preparada per als reptes de futur. I en això treballem des d'ETSEQ i Dow».Per la seva banda, el guanyador del 43è Premi Dow, Vitor Seorra, ha assegurat que «no va ser fàcil sortir del meu país, el Brasil, deixant la meva família i menys en un context pandèmic, per afrontar un nou repte en un país llunyà. Però ara em sento afortunat i agraït als meus companys, als meus amics, a la URV i a Dow». Seorra s'ha declarat «molt satisfet per formar part de Dow» ja que, tal i com ha detallat, «m'hi sento com a casa. Des de la primera visita que hi vaig fer amb el màster de la URV quan només portava uns dies a Tarragona, em vaig identificar amb la cultura, els valors i els compromisos de Dow i tenia clar que volia estar aquí. Estic molt orgullós i espero retornar la confiança ajudant en tot allò que em sigui possible». Finalment, ha apuntat que espera «que això sigui només l'inici d'una molt bonica història».Després del lliurament del guardó, l'acte ha arribat al seu final amb el parlament de la Dra. María José Figueras, rectora de la URV. «La nostra Facultat de Química ha posat en marxa la formació dual i ha esdevingut la primera facultat d'aquest àmbit a tota Espanya que ho aconsegueix». De fet, la URV està consolidant el seu prestigi internacional ja que, en paraules de la rectora, «el Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2021 situa la nostra Facultat de Química en primer lloc d'Espanya, mentre que l'U-ranking 2021 -de les universitats espanyoles- estableix que la URV és la millor universitat pública per estudiar els graus en Química, i Bioquímica i Biologia Molecular».Finalment, la Dra. Figueras ha posat en valor el Premi Dow tot recordant que «si repassem aquests 43 Premis Dow i mirem els noms de totes les persones guardonades i finalistes, ens adonarem de l'increïble llegat que hem deixat, fins ara, a la societat».El Premi Dow concedeix a la persona guanyadora una oferta laboral relacionada amb l'enginyeria química dins del marc geogràfic de Dow EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) i, també, una placa commemorativa. En aquest sentit, Vitor Seorra ja es troba desenvolupant les seves funcions com a enginyer de millores a la planta d'Octè de Dow Tarragona.