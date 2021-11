Tarragona torna a acollir la recreació del primer Nadal de la història

Tarragona Turisme, l'Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense organitzen 'Anno domini', que es farà del 17 al 19 de desembre

Actualitzada 29/11/2021 a les 13:43

'Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història', és una recreació històrica que s'ha presentat aquest dilluns a l'Espai Turisme i que es farà al Museu Bíblic de Tarragona del 17 al 19 de desembre, per oferir un pessebre vivent diferent i amb una filosofia de reconstrucció històrica rigorosa.Es tracta d'una activitat organitzada per l'Associació Cultural Sant Fructuós. el Museu Bíblic Tarraconense i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT).'Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història' intenta apropar a la ciutadania els orígens del Nadal a partir de les fonts històriques i del coneixement arqueològic amb una transcripció escènica dels relats dels evangelis. Un espectacle escènic i una lliçó d'història sobre la Judea del segle I dC per visualitzar com va ser el naixement de Jesús de Natzaret, una de les figures més transcendents de la història de la Humanitat.Per aconseguir-ho, l'Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense reproduiran el model de casa hebrea del segle I per ubicar-hi el lloc de naixement de Jesús de Natzaret i es representaran diversos quadres relacionats amb el cicle del naixement de Crist.Tradicionalment aquesta recreacio s'havia fet al Passeig Arqueològic, però enguany s'ha optat per fer una versió en format reduït, que es farà al Museu Bíblic Tarraconense.Les representacions es faran divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de desembre amb quatre passis diaris de 50 minuts (a les 18 h en català, a les 19 h en castellà, a les 20 h en català i a les 21 h en castellà). L'aforament serà de 50 persones per passi i l'entrada és gratuïta amb invitació prèvia, que haurà de reservar-se a través de la plataforma Eventbrite , a partir del 9 de desembre.