Martí Carnicer, nou comissionat econòmic de la Xarxa Santa Tecla

Joan Maria Adserà Gebellí, president

Josep Anton Burgasé Rabinad, vocal

Jaume Recasens Ribas, vocal

Maria Mas Chacón, vocal

Carles Alegret Bartolin, secretari.

La permanent de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, entitat sense ànim de lucre que dona origen a la Xarxa de Santa Tecla, reunida aquest dilluns dia 29 de novembre de 2021, ha acordat nomenar Martí Carnicer i Vidal com a nou comissionat econòmic de l'organització, ocupant així la vacant deixada per Joan Pedrerol Gallego, traspassat el passat 19 de novembre.Martí Carnicer (el Vendrell, 1951) és llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i al llarg de la seva dilatada carrera professional ha exercit d'alcalde del Vendrell i secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, entre moltes altres responsabilitats.Com a comissionat econòmic de la Xarxa de Santa Tecla, Carnicer serà l'encarregat de fer seguiment de les accions econòmiques i la seva evolució en el conjunt de l'organització sanitària i social. Martí Carnicer és alhora vocal de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències (CAUS) de la Xarxa de Santa Tecla.Martí Carnicer posa així la seva expertesa a disposició de la Xarxa de Santa Tecla en l'apartat de la gestió econòmica, juntament amb Josep Ramon Fuentes i Gasó, comissionat de Serveis Jurídics de la Xarxa de Santa Tecla, i Josep Maria Milà Rovira, comissionat de projectes de l'organització.En la mateixa reunió la permanent ha acordat incorporar Maria Mas Chacón, llicenciada en Química Especialitat Tècnica Industrial per la Universitat de Barcelona (UB) i amb àmplia experiència professional en el sector industrial, com a nova vocal de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Mas ocupa també la vacant deixada per Joan Pedrerol.Amb aquesta incorporació, el patronat de la Fundació Hospital queda integrat per les següents persones:Maria Mas ja estava vinculada a la Xarxa de Santa Tecla a través de la seva participació activa en la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància, de la qual és presidenta.