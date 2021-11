Les obres de la nova zona esportiva al barri de Sant Salvador costaran 472.000 euros

Després d'un any a l'espera de la redacció del projecte, l'Ajuntament va fer pública la licitació el passat divendres

Actualitzada 28/11/2021 a les 19:28

El nou espai ludicoesportiu del barri de Sant Salvador es licitarà per 471.901,62 euros. El projecte, el qual ja es va presentar fa gairebé un any, va sortir en concurs públic el passat divendres, a l'espera que empreses interessades presentin les seves ofertes per a poder dur a terme les obres. Aquest projecte s'ha presentat amb l'ànim de dotar al barri de Sant Salvador d'una zona esportiva per a edats diferents a l'aire lliure, un espai amb el qual els seus ciutadans no comptaven, i on volen instal·lar elements de tipus gimnàs a l'aire lliure, altres de caràcter esportiu i també de lúdics. En el terreny municipal on es vol ubicar, situat a l'avinguda de Sant Salvador canonada amb el carrer del Planot i d'uns 5.000 m2, actualment hi ha una esplanada de terra amb un fort pendent i un petit bosc de pi blanc amb sotabosc, un solar que està sense activitat especificada i ocupa una superfície lliure d'edificacions.

Segons el document publicat per l'Ajuntament, en aquest espai s'hi construiran diferents zones per al joc. A causa del fort desnivell de la parcel·la, el projecte contempla diferenciar tres zones en tres esglaons diferents. En el primer esglaó, a tocar de l'avinguda de Sant Salvador, el projecte proposa instal·lar-hi un parc infantil, un circuit saludable per a gent més gran, taules d'escacs i un parc de cal·listènia. El parc infantil està previst que siguin unes instal·lacions inclusives, és a dir, aptes per a infants amb mobilitat reduïda. A l'esglaó intermedi s'hi situarà una pista poliesportiva, la qual estarà adaptada al bàsquet, futbol sala i handbol, a més d'un parell de taules de ping-pong i un Tik Tokòdrom, el nou nom que ha rebut la pista de ball. A més, s'hi construiran unes grades per asseure's en cas de voler gaudir veient algun dels esports de la pista poliesportiva. Per acabar, en l'últim esglaó hi ha prevista la construcció d'un skatepark i un parc tancat per a gossos. En aquesta zona hi ha la voluntat per part del consistori de mantenir el bosc que hi ha actualment, de manera que s'hi implantaran taules de pícnic normals i inclusives.

Alhora, el projecte preveu instal·lar mobiliari urbà en tot el recinte, com són el cas de papereres, bancs i una font d'aigua potable. També es plantaran dos tipus d'arbres arreu del recinte: lledoners i moreres, a més d'unes jardineres que s'ubicaran al primer esglaó i que faran la funció de separació estètica entre la via pública i la zona ludicoesportiva.

Les empreses interessades tenen temps fins al pròxim 29 de desembre per a presentar les seves ofertes per a dirigir el projecte. En tot cas, i una vegada signat el contracte, la licitació contempla que les obres durin cinc mesos.

Una inversió esperada al barri

Aquest projecte es va aprovar ara farà un any, quan el plenari va donar el sí als pressupostos del 2021, juntament amb els parcs previstos a Sant Pere i Sant Pau i un altre entre l'Albada i Riu Clar. De tots tres, el de Sant Salvador va ser el projecte amb una partida més gran, un fet que el conseller de Territori, Xavier Puig, va justificar pel fet que «el barri es mereix que l'Ajuntament hi faci una inversió important» després de tants anys d'abandonament.