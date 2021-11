Els barris de Ponent de Tarragona pateixen una onada de forçaments a portes de cotxes

Una desena de vehicles van aparèixer malmesos la passada matinada de diumenge a Campclar

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:23

En plena polèmica veïnal sobre la seguretat a la ciutat de Tarragona, els barris de ponent estan patint una onada de forçaments als cotxes. Amb la intenció de robar, més d'una desena de vehicles han aparegut en les últimes setmanes amb signes de violència, amb portes forçades o finestres trencades. L'últim cas, i dels més nombrosos detectats fins ara, va ser la passada matinada de diumenge, quan es van trobar sis vehicles amb les portes i vidres trencats al carrer del Riu Llobregat, al barri de Campclar. Segons assegura Inés, germana d'una de les veïnes afectades, es tracta d'una situació que ja està esdevenint recurrent als barris de Ponent. «Cada vegada hi ha més intents de robatoris, aquesta nit n'hem patit sis al carrer del Riu Llobregat, però al carrer de Tordera també han aparegut cotxes forçats», assegurava la veïna, fent referència a altres barris que es troben amb aquesta situació, com poden ser Torreforta o el Pilar.

Segons Inés, els lladres forcen els vehicles «només per veure si troben alguna cosa perquè, com és obvi, ja no deixem mai res a la vista». «A la meva germana només li han pres un parell de monedes que tenia guardades per a pagar el pàrquing, però ara tot l'embolic per arreglar el cotxe és el pitjor de tot», remarcava la familiar de l'afectada. Els conductors dels vehicles que van quedar afectats la matinada d'ahir van interposar denúncia als Mossos d'Esquadra, els quals van registrar els cotxes i buscar alguna prova, com ara empremtes dactilars, per tal de trobar als culpables, segons explica la veïna.

Una inversió esperada al barri

Els veïns asseguraven que fan falta més efectius policials durant les nits als barris de Ponent, tot assenyalant que, amb més vigilància, «no hi hauria tanta delinqüència». Davant aquest pensament, alguns ciutadans s'estarien replantejant l'opció d'organitzar patrulles veïnals per tal d'actuar per la seva banda davant la inacció –segons la seva visió– de les forces de seguretat.

Amb aquesta possibilitat sobre la taula, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Alfonso López, va cridar a la tranquil·litat: «Entenem que hi hagi inquietud entre els veïns, però volem que la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra treballin tranquils», tot demanant que els veïns deixessin aquesta tasca «per als professionals». López va assenyalar bones maneres d'ajudar al barri, com és el cas dels voluntaris amb els caixers automàtics de Sant Pere i Sant Pau. «Fer patrulles veïnals sobrepassa algunes línies, a més que pot ser perillós pels veïns, per tant, no compartim aquesta idea», concloïa López.