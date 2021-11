El Parc Infantil de Nadal de Tarragona d'enguany inclourà tres espectacles de gran format

Es farà al Palau Firal i de Congressos del 27 de desembre al 4 de gener

Un nou parc per un nou temps

Espectacles de gran format, la principal novetat

Mesures sanitàries

Tarragona aposta, aquest Nadal, per retornar la il·lusió als infants de la ciutat amb un Parc Infantil de Nadal carregat de novetats. El conseller d'Educació Manel Castaño ha explicat que aquest any el parc inclourà «tres espectacles de gran format, noves activitats i tallers lúdics i educatius en un espai més ampli, i una mirada fixada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de les Nacions Unides, els nens i nenes de la ciutat podran gaudir d'un dies plens de màgia i diversió».El lema recaurà en el retorn de la Màgia del a de Nadal. A través dels tallers i activitats, els infants podran retrobar la màgia que la ciutat ha perdut en aquest temps de pandèmia. El Club dels Tarraconins, que organitza el Parc, vol transmetre aquesta idea amb el cartell que ha dissenyat l'il·lustrador tarragoní Edu Polo. Els dos infants de la imatge, amb cares d'il·lusió, contemplen des de dalt el que serà el parc: una benvinguda imponent, multitud d'activitats, i un gran escenari que serà un dels protagonistes indiscutibles d'aquesta edició.El Parc vol renovar-se i oferir nova programació d'activitats i tallers. Aquest 2021 s'aposta fortament per les activitats de manualitats, una zona d'aventura, micro-espectacles i contacontes i, finalment i com a principal novetat, espectacles de gran format a l'Auditori del Palau de Congressos. També hi seran presents diverses entitats de la ciutat, així com Serveis Municipals, que oferiran tallers als infants.Totes aquestes activitats ocuparan més espai que mai, i la seva distribució també patirà modificacions. Una haima de gran alçada donarà la benvinguda al Palau Firal. A més de tallers al Palau Firal, també n'hi haurà a l'exterior i al Palau de Congressos, ampliant així l'espai pels infants.Com a principal novetat, el Parc porta tres espectacles de gran format a l'Auditori del Palau. Un tribut al Rey León, el nou espectacle del Mag Lari i el concert de Reggae per Xics portaran alegria, música i màgia a petits i grans. Les entrades per aquests espectacles es podran adquirir a través de la plataforma online Entradium a partir del 29 de novembre.El preu de les entrades per accedir al Parc de Nadal canvia matins i tardes, i n'hi ha de diversos tipus. Als matins: 3€ l'entrada general (de 2 a 17 anys); 2€ pels socis del Club dels Tarraconins i per les famílies nombroses o monoparentals; 1€ pels adults acompanyants. A les tardes: 4€ pel públic general; 3€ pels socis del Club dels Tarraconins i per les famílies nombroses o monoparentals; 1€ pels adults acompanyants. Els menors de 2 anys, els majors de 65 i les persones amb discapacitat hi podran accedir gratuïtament. Finalment, els grups concertats amb reserva prèvia pagaran 2€, mentre que hi haurà l'abonament de 15€.Davant el context global de pandèmia, en aquesta nova edició es posa especial èmfasi a les mesures sanitàries que caldrà respectar a l'interior del recinte. Serà obligatori accedir al Parc amb mascareta pels majors de 6 anys, i es recomanarà que els menors també la duin posada. S'ubicaran punts d'higienització de mans; s'evitaran les aglomeracions limitant l'aforament; s'usaran espais interiors airejats i amb prou separació, i s'ubicaran activitats a l'exterior. Pel que fa a aforament de les zones de tallers, que amb normalitat seria de 1.440 persones, es reduirà al 65% del total. En altres paraules, hi podrà haver un màxim de 936 persones al mateix temps. Totes aquestes mesures s'adaptaran a les que comuniqui PROCICAT, i poden patir modificacions per tal de poder gaudir dels tallers amb seguretat per a tothom.