El comerç de Tarragona afronta un Nadal sense consoles d'última generació

La crisi mundial dels microxips provoca mancances en la distribució de PS5 i Xbox Series X a les botigues de la ciutat

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:45

La crisi en la fabricació i el subministrament de xips que afecta moltes branques de la indústria té una incidència directa en la producció de consoles de videojocs, i fa que a Tarragona, com a la resta de l'Estat, sigui gairebé impossible trobar videoconsoles dels últims models. Aquest fet és especialment rellevant en les dates actuals, ja que s'acaba de sortir dels dies promocionals del Black Friday i s'entra directament en la campanya de vendes de Nadal.

Moltes persones que buscaven les darreres versions dels productes de Microsoft i Sony, com ara les consoles Xbox Series X o la PlayStation 5 s'han quedat sense poder comprar el regal, i no tenen cap garantia que sigui a les botigues a temps perquè el puguin oferir per Nadal o Reis.

Els catàlegs el línia o impresos dels principals establiments no han inclòs enguany les videoconsoles entre les opcions que mostren als compradors, davant la impossibilitat d'assegurar-ne la presència.

Els serveis d'atenció al client de la gran superfície Mediamarkt van confirmar just abans del Black Friday que no havien rebut les comandes de PlayStation 5 ni de Xbox Series X, ni tenien previsions per part dels fabricants sobre quan en prodrien disposar.

Altres centres comercials patien el mateix problema. A El Corte Inglés de Taragona confirmaven que aquests models estaven esgotats des de fa mesos, i admetien l'inconvenient que representa això per als que busquen un regal electrònic, ja que sempre demanen l'últim model per poder dur a la persona homenatjada, que sol tenir un perfil molt inforrmat sobre les novetats i ja coneix o posseeix les versions anteriors.

Proximitat de les festes

Al Carrefour es queixaven de la situació, que no els permet fer front a la demanda que s'incrementa sensiblement aquests dies de l'any, per la proximitat de les festes.

Totes aquestes instal.lacions de venda, així com Games, una botiga més petita a les galeries de Parc Central, han estat aquest cap de semana plenes a vessar, i han hagut d'oferir versions anteriors de les consoles, com ara la PlayStation 4 o la Xbox Series S.

El fabricant SONY va anunciar fa cinc dies que aquest problema és més seriós del que havien previst i podria persistir durant l'any 2022, fins que no es normalitzés el subministrament

La crisi dels xips va començar a finals de l'any passat, quan l'impacte la covid 19 sobre les fàbriques d'aquest component electrònic va suposar una disminució significativa de la producció. Hi ha la circumstància, a més, que aquestes factories es concentren en pocs països d'Àsia i l'Extrem Orient, els més importants dels quals, Xina, Taiwan i Japó, presenten altres problemàtiques a més de la pandèmia.

La guerra comercial entre Xina i els Estats Units ha entrebancat seriosament el flux normal de la producció. Taiwan, per la seva banda, pateix una sequera molt rigorosa, mentre que les fàbriques de xips necessiten una gran quantitat d'aigua per dur a terme els seus procediments.

Japó, per la seva banda, ha patit l'incendi de dues de les seves fàbriques més importants. Si a això se li sumen les dificultats que han afectat al comerç mundial mentre la malaltia s'escampava, tenim una combinació de factors que explica la mancança dels components bàsics dels videojocs en aquesta època de màxima demanda.

Una situació similar ja es va produir durant el període de confinament, quan davant de l'absència d'activitats públiques, moltes persones els van considerar un mètode de lleure mentre eren casa seva. Es demanava, precisament, un producte que començava a escassejar. Aquests moviments del mercat van quedar fora de les previsions dels fabricants, i ara poden no arribar a la cita de Nadal.