Detingut el treballador d'un bar en ser enxampat consumint substàncies psicotròpiques

Els veïns van alertar durant el matí de diumenge de soroll i música al local

Actualitzada 29/11/2021 a les 12:29

Ahir diumenge a les 9 del matí la Guàrdia Urbana va procedir a la detenció d'un individu per haver comès un delicte contra la salut pública. Els fets van iniciar una hora abans, quan la Guàrdia Urbana va rebre la trucada d'uns veïns alertant que al local de sota, un bar del centre de la ciutat, hi havia soroll i música.En arribar, els agents van trobar el local obert amb la presència de dos clients i dos treballadors i van observar com els presents estaven consumint substàncies psicotròpiques.En fer la identificació a un dels treballadors se li va escorcollar una motxilla de la seva propietat que contenia més de 800€ en bitllets fraccionats; un gran nombre de bosses amb pastilles presumptament d'èxtasi; una bossa amb 790 grams de substància de tall i una peça de 15 grams presumptament de speed.Així doncs, es va procedir a la detenció de l'individu, que va passar a mans de Mossos d'Esquadra per a procedir a disposició judicial en les properes hores.L'Ajuntament, des de la Guàrdia Urbana, obrirà diligències contra el local per incompliment d'horaris i tinença i tolerància de consum de substàncies estupefaents, en tractar-se d'un treballador de l'establiment.