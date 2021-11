Contes que viatgen sobre rodes

Cuentropía és un projecte per al foment de la lectura creat per dues apassionades de la literatura

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:15

La May Jiménez és psicòloga i educadora infantil i la Sara López és educadora social i comunicadora. Totes dues viuen a Tarragona i tenen un interès compartit: es confessen apassionades de la literatura. D'aquesta passió va néixer el projecte Cuentropía, una iniciativa per al foment de la lectura través de tallers i activitats, adreçat a infants i a les seves famílies. Tot plegat, subratlla la Sara, «des de l'acompanyament emocional respectuós».

Una de les activitats més singulars de Cuentropía és el Laboratori de contes, una proposta que consisteix en la creació de diversos racons, cadascun associat a un conte, on els nens i els seus familiars poden gaudir d'una experiència creativa i d'experimentació al voltant de la temàtica del llibre. I, tot plegat, sota un lema global que lliga tots els racons. «En l'actualitat hi ha una gran oferta d'àlbums il·lustrats preciosos, amb una varietat de temes molt interessants», assegura la Sara. Aquest material, assenyala, els permet treballar aspectes com les emocions, la creativitat o els coneixements. I, sempre, des d'una perspectiva àmplia, en la qual els adults també s'hi poden trobar còmodes: «Volem desmitificar que els contes només són per als nens. En realitat no tenen edat, tots podem llegir històries suposadament infantils, perquè al darrere hi ha un gran simbolisme i el missatge ens arriba de maneres diferents. A més, tots hem sigut nens, i llegir aquest tipus de llibres ens connecta amb aquest nen que portem a dins».

És per això que, a Cuentropía, també fan tallers directament adreçats a famílies, i ofereixen formació i xerrades per a professorat, educadors socials, psicòlegs, etc. sobre com fomentar la lectura i acompanyar emocionalment a través dels contes.

Recentment, aquest parell d'entusiastes de la literatura infantil han posat en marxa una altra iniciativa que, de moment, anomenen Llibres en ruta, i que consisteix en portar els contes a tots aquells pobles que no disposen de llibreria o biblioteca, a bord d'una autocaravana. I, encara més, ja han començat a explorar la possibilitat de fer parada amb el seu vehicle en altres espais, com mercats de Nadal o festivals de música, on la literatura infantil pot tenir una bona acollida.