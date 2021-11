El Festival de Cinema de Castells premia el documental tarragoní 'Concurs 1970: El Desafiament Nens- Vella'

El documental dirigit per Maria Roig compta amb filmacions històriques, algunes d'inèdites, dels castells

La primera edició del Festival de Cinema Castells de Terrassa ha atorgat el Premi Especial del Jurat al documental Concurs 1970: el desafiament Nens – Vella, dirigit per la tarragonina Maria Roig i produït per l'Ajuntament de Tarragona i la Biennal de Castells.La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, acompanyada de la directora del film, Maria Roig, han rebut el guardó aquest matí a Terrassa. Solé ha agaït el reconeixement i ha destacat que «Des de l'Ajuntament de Tarragona, com a capital castellera, considerem claus essencials l'estudi, la recerca i la investigació sobre el fet casteller com un fenomen social i cultural que relliga la nostra identitat com a país». Per la seva banda, Maria Roig ha destacat que la realització del documental «va suposar una oportunitat única per descobrir material d'arxiu inèdit i preservar-lo, així com per donar veu als testimonis d'aquell moment. Comptar amb les seves entrevistes és poder escoltar la història en primera persona».El documental, estrenat el 21 de setembre de 2020 al Teatre Auditori del Camp de Mart en el marc de les festes de Santa Tecla, se centra especialment en la pugna mantinguda entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell, que, al 1970, eren les colles punteres, i que feia anys que no es trobaven a plaça, així com en la importància de l'aposta del Patronat Municipal de Castells per fer possible el Concurs.El documental es basa en una desena de filmacions històriques –algunes d'elles inèdites- i entrevistes a testimonis de l'època, com són Francesc Piñas i Joan Romero «Juanatxo» (Colla Vella dels Xiquets de Valls); Valentí Ferré i Francesc Pinto «Pisco» (Nens del Vendrell); Mariano Borrero «Gordito» (Xiquets de Tarragona), i Enric Olivé Serret, fill d'Enric Olivé Martínez, president del Patronat Municipal de Castells el 1970. També s'hi inclouen les reflexions de Jordi Jaria, estudiós del Concurs de Castells.La primera edició del Festival de Cinema Castells s'ha celebrat durant tot aquest cap de setmana a Terrassa, que ha esdevingut durant 3 dies l'escenari de la producció audiovisual castellera, tant recent com passada. La primera edició del certamen ha projectat divuit hores de produccions audiovisuals de temàtica castellera d'arreu del país.El Festival de Cinema Castells neix amb la voluntat d'esdevenir un aparador del més nou, però també de la videoteca castellera. Organitzat per la Revista Castells, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Parc Audiovisual de Terrassa i la Unesco, el festival està estructurat en quatre seccions, dues de les quals són a competició: Documentals i Promocional, on es projectaran clips i vídeos de les colles de menys de 10 minuts de durada.