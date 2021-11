Reclamen l'obertura de desguassos per augmentar el volum de sediments que arriben al Delta de l'Ebre

Entitats defensores de l'Ebre s'han plantat davant la Subdelegación del Gobierno en una de les protestes convocades aquest cap de setmana

Actualitzada 27/11/2021 a les 12:41

Desenes de persones s'han manifestat a les portes de la Subdelegación del Gobierno a Tarragona durant el matí d'aquest dissabte per reclamar l'obertura de desguassos que facilitin l'augment del volum de sediments que arriben al Delta de l'Ebre. Segons els membres de la manifestació, aquests sediments de terra són essencials per la supervivència del Delta i l'ecosistema format al seu voltant.Aquesta és una de les convocatòries de protesta per part de les entitats defensores del delta de l'Ebre per aquest cap de setmana. Aquest diumenge les concentracions es traslladen al parc fluvial de Deltebre on es continuarà exigint que el Pla Hidrològic de conca del riu Ebre contempli les seves reivindicacions abans que tanqui el termini d'al·legacions el proper 22 de desembre.Des de les entitats defensores han assenyalat que obrir l'embassament de Riba-Roja seria un primer pas per l'arribada de sediments que ha de continuar amb la resta de 190 embassaments de la conca.