El primer premi de la Loteria Nacional cau a Bonavista

Els afortunats han guanyat uns 60.000 euros per dècim

Actualitzada 27/11/2021 a les 17:47

La sort ha tornat a somriure a Tarragona. El primer premi de la Loteria Nacional ha caigut de nou al barri de Bonavista, on s'ha repartit el número 89.494, valorat en 600.000 euros i que ha deixat als afortunats uns 60.000 euros per dècim.El sorteig de la Loteria Nacional ha tornat a mirar cap a l'administració ubicada en el número 15 de la plaça Constitució, on ja va repartir un segon premi el passat mes d'octubre.Aquest primer premi també s'ha repartit en administracions de Gijón, Valladolid, Bilbao, Fuente Obejuna, Torrox i Cordovilla. El segon premi de 12.000 euros el dècim ha tocat al 68.108, que s'ha repartit a Sevilla, Madrid, Barcelona i Pontevedra.