Tarragona encén els llums de Nadal

La ciutat ha renovat enguany la il·luminació nadalenca

Actualitzada 26/11/2021 a les 19:49

Tarragona ha celebrat la tarda d'aquest divendres la festa de l'encesa de llums, amb la qual dona el tret de sortida a la celebració del Nadal a la ciutat.L'acte ha tingut lloc a la Rambla Nova, davant l'arbre de Nadal, on l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, han estat els encarregats d' encendre els llums després d'un compte enrere.L'alcalde Ricomà ha desitjat que «aquest sigui el Nadal de l'alegria i dels nens» i ha assegurat que «amb aquest acte, donem el tret de sortida d'unes festes carregades de màgia i il·lusió». Per la seva banda, el conseller Nadal ha expressat el seu desig de «sortir de la pandèmia i recuperar la normalitat».Tot seguit, els carrers de Tarragona han quedat també il·luminats, i ho estaran fins al dia de Reis. Durant tots aquests dies, la ciutat lluirà una renovació lumínica amb 1.201 motius nadalencs que ajudaran a fer més càlids els principals punts de la ciutat i barris, una fórmula per atraure els ciutadans als carrers, fer més acollidora la seva estada i donar impuls al comerç.A banda de l'encesa de llums, la festa ha comptat amb l'espectacle Disco per xics, un espectacle de música, ball i teatre on han gaudit tant petits com grans. Així mateix, durant tota la tarda quatre xanquers han recorregut la Rambla Nova.L'acte de l'encesa de llums de Nadal dona inici a les prop de 300 activitats culturals, esportives i de foment del comerç de la ciutat que es duran a terme a partir d'avui i durant totes les dates nadalenques a la ciutat. Podeu consultar el programa d'actes sencer a través del web nadal.tarragona.cat així com a través de la TGN Agenda