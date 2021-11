La ciutat debat el desenvolupament sostenible i l'agenda 2030

Ematsa, la Xarxa Sanitària Santa Tecla i BASF han estat les entitats que han organitzat la primera edició de la jornada

Actualitzada 25/11/2021 a les 20:27

La primera edició de la Jornada pel Desenvolupament Sostenible a Tarragona, que es va dur a terme ahir, ha vist la llum un any després del previst a causa de la pandèmia. Ematsa, la Xarxa Sanitària Santa Tecla i BASF eren les organitzacions que encapçalaven aquest projecte, que comptava amb diferents experts, taules rodones i institucions participants.

L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, va inaugurar la jornada, fent referència al compromís de Tarragona amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la voluntat de convertir aquesta jornada en una referència anual en el debat sobre el futur del planeta. En aquest sentit, va assegurar que «al Camp de Tarragona hi ha uns teixits empresarials, associatius i ciutadans potentíssims; amb una capacitat enorme per crear i omplir entorns col·laboratius que permetin un desenvolupament integral del conjunt la societat. Des de l'administració pública som plenament conscients que hi tenim un rol molt important a jugar». Tot seguit, la delegada del govern de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, va prendre la paraula per fer incís en el potencial que té l'àrea metropolitana tarragonina per liderar aquesta transició en la qual està immersa Catalunya i, en general, tota la societat.

El director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, Arnau Queralt, va oferir la primera conferència de la jornada. Queralt va fer un repàs de la situació actual de l'Agenda 2030 a Catalunya. El màxim responsable executiu del CADS va mirar enrere per analitzar l'evolució dels darrers sis anys, des que el 2015 es van publicar els objectius de desenvolupament sostenible, (ODS) recordant els deures que queden per fer durant els pròxims 9 anys, quan s'arribarà a l'horitzó que marca la mateixa Agenda 2030. El director del CADS destacava la importància dels ODS com a instruments, no pas com a finalitat, afegint que darrere cada ODS hi ha d'haver polítiques i plans d'acció.

La primera taula rodona de la jornada va girar al voltant de l'aigua i, en concret, a la resposta dels serveis bàsics en temps de pandèmia i postpandèmia. La protagonitzaven Maria Retuerto, responsable de la Unitat Comercial i de Clients d'EMATSA; Ivonne Rodríguez, responsable de clients DT Catalunya Sud AGBAR; i Josep Miquel Beltran, gerent i director de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. Els tres van coincidir en la importància de mantenir la cohesió social en un context com l'actual i de teixir aliances entre el sector públic i el privat, així com amb la societat civil, per fer front a nous reptes com l'atenció a la vulnerabilitat i, d'aquesta manera, ser capaços d'adaptar-se a situacions que reclamen solucions ràpides en contextos d'emergència.

Tot seguit va arribar el torn del propòsit corporatiu. Xavier Ribera, director de comunicació de BASF, Joan Aregio, director general adjunt de La Xarxa Santa Tecla, i Choni Fernandez, directora dels serveis centrals de Port Aventura van presentar els seus casos empresarials. Les tres entitats coincidien a destacar que cal integrar la sostenibilitat en l'activitat de l'empresa, sempre en el marc que fixa l'Agenda 2030.