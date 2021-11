L'ONCE celebra l'aniversari del Patrimoni Mundial amb un cupó dedicat a la Muralla de Tarragona

El sorteig es durà a terme el 30 de novembre

Actualitzada 26/11/2021 a les 13:36

Aquest matí, Raquel Saavedra, directora de l'ONCE a Tarragona i Rafaela Pérez, vicepresidenta primera del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya han lliurat al conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo i la Consellera de Capacitats Diverses, Elvira Vidal, una imatge emmarcada del Cupó que l'ONCE dedica el proper dimarts 30 de novembre al Passeig Arqueològic de Tarragona. Així doncs 5,5 milions de cupons, amb el nom de 20 anys Tarraco. Patrimoni Mundial, difondran una imatge per tot l'Estat Espanyol, d'aquest passeig romà tan rellevant.El conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, ha agraït a la ONCE que «hagi inclòs la Muralla de Tarragona al cupó especial el dia que celebrem la Declaració de Patrimoni Mundial. És un element de difusió i promoció del nostre patrimoni molt important». Per la seva part, la consellera de Capacitats Diverses, Elvira Vidal, ha destacat que «Tarragona és patrimoni arqueològic, però també humà i és el de les persones com la Fundació la ONCE que fan una tasca increïble. Són un exemple de com cuiden als seus associats».La directora de l'ONCE a Tarragona, Raquel Saavedra, ha afegit que «el patrimoni de la ONCE des de 1931 és la il·lusió, la il·lusió de repartir la sort entre les persones i la prestació de serveis entre els seus associats, com són l'educació o la integració laboral». Finalment, la vicepresidenta primera del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya, Rafaela Pérez, ha remarcat que es repartiran 55 milions d'aquest cupó commemoratiu de Tarragona per tota Espanya.El 'Cupó Diari' de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l'oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s'afegirà al premi de 35.000 euros. ls cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina www.juegosonce.es i establiments autoritzats.