L'obra del PP10 de Tarragona provoca filtracions d'aigua a cases de per la pluja

L'Ajuntament i la direcció de l'obra es van reunir amb els afectats per a buscar una solució

Actualitzada 26/11/2021 a les 18:09

Les obres del nou PP10 van provocar filtracions en algunes cases del carrer del Riu Siurana del barri de Campclar després de les pluges del passat dimarts. Els aiguats que va deixar la DANA al seu pas per Tarragona va sorprendre els veïns afectats, ja que «mai abans s'havien trobat amb problemes de filtracions d'aigua en altres temporals», segons José Carrasco, membre de la junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT).

Aquesta nova problemàtica va afectar majoritàriament als magatzems de les cases adossades de l'esmentat carrer. Segons explica la presidenta de l'Associació de Veïns de Campclar–Zona Esportiva, Martina Roncero, alguns dels propietaris «es van passar tot el dia traient aigua de les seves cases». Els propietaris dels adossats van sospitar des d'un inici que aquest problema era causat per les obres que s'estan finalitzant amb el nou accés als terrenys del PP10, les quals es troben darrere mateix dels seus habitatges. Davant aquesta situació, van demanar una reunió amb l'Ajuntament i responsables de les obres per a buscar respostes i també solucions a aquest problema que mai abans havien tingut. Va ser ahir mateix quan tècnics del consistori i la direcció d'obra del PP10 van rebre els afectats darrere de les seves cases per a valorar els danys i explicar-los la solució al problema. En aquesta reunió, i segons asseguraven fonts municipals, els tècnics de l'Ajuntament van explicar als afectats que, com que no és una obra acabada, no funcionen els sistemes de recollida i conducció de les aigües pluvials. Per tant, el problema se solucionarà quan tota la zona estigui pavimentada de forma definitiva. En aquest sentit, els veïns afectats van mostrar satisfacció davant l'atenció rebuda, i creient que aquests fets no tornarien a passar quan el PP10 estigui urbanitzada.

Canvis en la circulació del barri

Els veïns van aprofitar per a preguntar com quedaria la circulació de vehicles al barri després de la construcció de la rotonda que ha de connectar el PP10 amb Campclar a l'altura de l'Anella Olímpica. Segons explicaven els veïns, el carrer del Riu Siurana serà sentit únic en direcció cap a l'Anella; i des de l'Anella cap a la T-11 es realitzarà pel carrer de l'Alguer cap a la rambla de Ponent. De fet, els veïns declaraven que els tècnics els van assegurar que amb la nova rotonda, no tindrien tant trànsit provinent del barri de Bonavista.