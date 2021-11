L'Ajuntament de Tarragona rep una subvenció per rehabilitar les façanes del Pretori

Això permetrà començar les obres a principis de l'any que ve

Estudi fotogramètric

L'Ajuntament de Tarragona ha rebut avui la notícia de l'atorgament d'una subvenció de 200.000€ per a la restauració de les façanes nord i oest de la Torre del Pretori. Aquesta subvenció prové de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. «L'arribada d´aquesta subvenció suposa un pas més per a la recuperació de la Torre del Pretori», ha apuntat el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo.«Gràcies a aquesta subvenció es podran començar les obres de rehabilitació de les façanes durant els primers mesos del 2022» i per altra banda, ha afegit el regidor «ara l'important és executar els projectes que hem desenvolupat durant els darrers mesos. Tarragona té ara l'oportunitat d'estar al capdavant de la gestió del patrimoni i estem treballant intensament per aconseguir-ho». A la notícia d'avui se suma la concessió per part del Grupo Ciudades Patrimonio d'una subvenció per al projecte de rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Fòrum de la Colònia i la convocatòria del concurs per a l'estudi de les grades de l'Amfiteatre.La petició d'aquesta subvenció es va començar a tramitar després que aquest estiu, concretament el passat 10 de juliol, es va produir un petit despreniment a la façana del carrer Sant Hermenegild, que al mateix temps també van comportar la necessitat d'instal·lar-hi una xarxa protectora a finals de setembre. Amb aquesta actuació preventiva i amb caràcter provisional, ja es va valorar la necessitat d'iniciar actuacions de restauració i consolidació integral de les façanes d'aquest monument, que ara es podran dur a terme amb la subvenció atorgada.El gener del 2020 ja es va dur a terme un anàlisi fotogramètric de l'estat de les façanes del Pretori, on es va poder observar l'estat en que es trobaven. Que tot i no ser perillós, requeria d'una restauració a mig termini. Aquests treballs van comptar també amb una subvenció del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de la convocatòria d'ajuts per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats patrimoni mundial, corresponents a l'any 2019, cofinançats amb la Conselleria de Patrimoni.