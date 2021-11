El Govern vol multiplicar per deu el nombre d'acreditacions de competències professionals

El procediment per obtenir la certificació consta de tres frases. La primera és l'assessorament, en la qual des de l'agència s'ajudarà a completar l'historial professional i formatiu de l'interessat. En la fase de demostració, «l'usuari haurà de demostrar les competències que vol acreditar», ha apuntat Torrent. Finalment, en l'etapa de certificació es lliurarà el títol acreditatiu i es farà una proposta d'itinerari formatiu per si l'interessat aposta per seguir estudiant. «El servei és gratuït i no s'ha d'estudiar ni fer cap examen. Només cal demostrar què han après en la seva experiència professional o formació no formal», ha especificat.Des d'Empresa i Treball s'ha previst una partida de 17,3 MEUR per al 2022 per poder impulsar la certificació i donar resposta a la demanda que hi pugui haver. En els darrers deu anys s'han tramitat 20.000 acreditacions de competències professionals, precisament la xifra que es vol assolir anualment a partir d'ara. En aquest sentit, la Generalitat contractarà tant professors com professionals d'empreses perquè facin d'avaluadors de les competències dels interessats. Les persones que facin us del servei hauran de demostrar els seus coneixements primer a través d'una entrevista telemàtica i, si la seva activitat ho requereix, se'ls citarà físicament per fer una prova.Amb l'acreditació de competències professionals es vol «arribar a persones que no han pogut formar-se en el seu camp però són competents i porten molt temps fent la seva feina», ha dit Gonzàlez-Cambray. El titular d'Educació ha vinculat l'actuació a la Formació Professional, i ha destacat que «pot incidir en un bon nombre de persones i treballadors» i que «beneficiarà el teixit productiu del país».«És i serà la legislatura de l'FP. Millorarem el que faci falta perquè tothom que acabi l'ESO tingui plaça per fer un cicle de Grau Mitjà de la família professional que sol·liciti», ha destacat. En aquest sentit, Torrent ha afegit que «els treballadors són la peça clau de la transformació del sistema productiu que el país necessita», en un «món laboral que cada cop més demana més especialització».