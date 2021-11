Desarticulada una xarxa de distribució de productes falsos amb 31 detinguts arreu de l'Estat

La investigació es va iniciar a l'octubre a partir d'un operatiu policial fet a Sevilla, durant el qual els agents van intervenir 3.500 productes presumptament falsificats. Van detenir tres ciutadans de nacionalitat senegalesa com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial.Després d'analitzar el tipus de mercaderia i les declaracions dels arrestats, els investigadors van descobrir que aquests s'encarregaven de proveir els venedors en la via pública i els basars. A mesura que va avançar la investigació, van concloure que el mateix podria estar passant en altres punts de l'Estat. Per això es van iniciar les gestions policials pertinents per tal de localitzar tots els paquets en trànsit a l'Estat amb remitents, i aparença física i característiques; coincidissin amb els intervinguts en l'operatiu a Sevilla.Ubicats al punts de destí, els investigadors van fer un dispositiu per esbrinar qui retirava la mercaderia i inspeccionar la càrrega transportada. En aquest sentit, es van fer més de 19 actuacions que van permetre detenir les 31 persones i interceptar els productes falsificats.L'operació continua oberta a l'espera d'esclarir qui és el remitent dels productes intervinguts, presumptament ubicat a Bulgària.